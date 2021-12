“cose formali”. Milan e Inter avranno un nuovo stadio in cui giocheranno a partire dalla stagione 2026/27. Cattedrale, ispirato al Duomo ed alla Galleria Vittorio Emanuele II. I due hanno accelerato il processo decisionale per finalizzare la scelta e avviare, successivamente, la progettazione definitiva, che richiederà alcuni mesi di lavoro con l’obiettivo di arrivare ad una presentazione di un progetto completo nel corso del 2022. Per rispondere a tutte le domande riguardanti questa svolta epocale per lo sport milanese (e italiano in generale) abbiamo preso in esame 10 domande chiave. Dalle voci alleMilan e Inter avranno un nuovo stadio in cui giocheranno a partire dalla stagione È arrivata questa settimana la conferma ufficiale . L'impianto di Milano sarà quello progettato dallo studio Populous, meglio conosciuto come la. I due hanno accelerato il processo decisionale per finalizzare la scelta e avviare, successivamente, la progettazione definitiva, che richiederà alcuni mesi di lavoro con l’obiettivo di arrivare ad una presentazione di un progetto completo nel corso del 2022. Per rispondere a tutte le domande riguardanti questa svolta epocale per lo sport milanese (e italiano in generale) abbiamo preso in esame 10 domande chiave.

"La Cattedrale" il progetto scelto da Inter e Milan e che sostituirà San Siro Credit Foto Eurosport

1) Quando sarà ufficiale?

Per adesso diciamo che è ufficioso, ma molto vicino all’ufficialità. L'annuncio è arrivato con una nota congiunta di Inter e Milan alle 17:30 di martedì 21 dicembre. “Il Nuovo Stadio di Milano – ha detto amministratore delegato corporate dell'Inter Antonello – è realtà e sorgerà al centro di un’area modernissima, verde e vivibile 365 giorni l’anno". Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione. Il disegno definitivo (e quindi ufficiale) sarà presentato nel corso del 2022.

2) Come si chiamerà?

Per adesso si chiama "La Cattedrale", un progetto firmato dallo studio americano Populous. Una galleria inondata dalla luce solare circonderà lo Stadio, il quale sarà avvolto da un elegante facciata. Il risultato sarà un parallelepipedo coperto di vetro che, anche grazie ad un gioco di luci, ricorderà il Duomo di Milano. L’esterno sarà dei colori di Inter e Milan.

3) Chi lo ha progettato?

Lo studio americano Populous, che in passato - oltre al nuovo stadio del Tottenham - aveva realizzato anche l'Emirates dell'Arsenal, il nuovo Wembley della nazionale inglese o - tra gli altri - il Da Luz del Benfica. Insomma, garanzia di qualità e innovazione.

4) Quanti spettatori potrà ospitare?

Un numero di posti compreso tra i 60 e i 65 mila (contro gli attuali 80 mila del Meazza). Ai tifosi ospiti dovrebbero essere riservati due settori, uno a Nord e l’altro a Sud (in funzione del club milanese che gioca in casa). Lo stadio potrà ospitare fino a 12.500 posti premium, “con flessibilità legata all’importanza del match e aree hospitality”. Accessibilità totale per i disabili, sia all’interno che all’esterno dell’arena.

5) Dove verrà costruito?

Il nuovo stadio sorgerà sempre nella zona dell'attuale stadio, ma di fianco al vecchio Meazza.

Stadio Meazza in San Siro Credit Foto Getty Images

6) Quanto costerà?

Inizialmente tra i 650 e i 700 milioni di euro, ma l’investimento totale complessivo è stimato su circa 1,2 miliardi di euro, comprendendo il rifacimento della zona circostante. I due club dovranno pagare al Comune, per il diritto di superficie, un canone annuo di circa due milioni di euro.

7) Quando sarà pronto?

L’obiettivo è di arrivare a una presentazione di un progetto completo nel corso del 2022, di posare la prima pietra nel 2023, per poi poter giocare nel nuovo stadio dalla stagione 2026/27. Mentre il distretto sportivo e la demolizione parziale del Meazza riguarderebbe la seconda fase, dal 2026/27 al 2031, anche perché San Siro dovrà ospitare la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali del 2026.

8) Quanto può generare?

All'interno dello stadio ci sarà un'ampia offerta di punti ristoro, bar, lounges e ristoranti. Tutti ispirati alle rinomate tradizioni enogastronomiche milanesi. Si stima che Inter e Milan possano incassare circa 100/120 milioni a testa all’anno dallo stadio, a partire appunto dal 2026/27.

Il progetto di Populous per il nuovo stadio di San Siro Credit Foto Eurosport

9) Sarà eco-sostenibile?

Lo Stadio è progettato per essere un impianto totalmente eco-sostenibile. La Galleria sarà ventilata naturalmente e disporrà di strategie di riscaldamento passivo. Pannelli solari saranno integrati sulla copertura dell’edificio, generando elettricità immagazzinata in banchi di batterie. Tutta l’acqua piovana verrà raccolta con apposite tecnologie integrate. Emissioni zero grazie alla progettazione a risparmio energetico: 50% appunto da fonti rinnovabili, utilizzo dell’acqua di falda per il 100% degli usi non potabili. Un parco di 50 mila metri quadrati e parcheggi solo interrati il nuovo distretto sarà interamente pedonale, con circa 110 mila metri quadri di aree verdi, il 40% della superficie complessiva.

10) Cosa ne sarà del vecchio San Siro?

In gran parte verrà demolito. Il vecchio Meazza, destinato a conservare qualche “vestigia” di sé (una delle torri dovrebbe restare al suo posto), dovrebbe diventare una sorta di “cittadella dello sport”. È una delle prescrizioni del Comune che, per concedere il pubblico interesse, ha ottenuto un taglio alla quantità di costruzioni extra che Inter e Milan vogliono realizzare per sostenere economicamente l’operazione.

