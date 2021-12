Le indagini proseguono, si allargano, vanno avanti e nessuno sa ancora che sviluppi esatti potranno avere. Fatto sta che la procura di Torino sta analizzando i bilanci della Juventus, sta interrogando diverse persone a conoscenza dei fatti e sta tentando di far luce sulle operazioni di mercato degli ultimi anni. Come era prevedibile, essendo la trattativa di mercato un affare tra due parti in causa, oltre alla Juventus sono in fase di studio anche operazioni che riguardano altri club. Lo scorso ottobre, ad esempio, la Covisoc e la Procura della Federcalcio avevano evidenziato 62 operazioni sospette (42 quelle dei bianconeri) che coinvolgono anche Napoli, Sampdoria ed Empoli tra le squadre di A.

Plusvalenze record, un sistema che altrimenti non sta in piedi

Non è una sorpresa che la maggior parte delle società del massimo campionato sia indebitata e abbia i conti abbondantemente in rosso. Per sopperire a una mancanza di liquidità e per risanare i bilanci, i nostri club negli ultimi anni hanno sfruttato il calciomercato. Operazioni su operazioni, riscatti, vendite, pagamenti dilazioni e formule anche abbastanza innovative. Come evidenziato da un’analisi di Sky Sport, nell’ultimo decennio la squadra che ha guadagnato di più dalle plusvalenze è stata la Juventus, seguita a ruota da Roma, Napoli e Inter. In generale le maggiori sette società italiane hanno prodotto plusvalenze per un totale di 2,5 miliardi di euro nelle ultime 10 stagioni, cifra che sale a 3 miliardi se consideriamo tutte le altre squadre di Serie A.

Genoa, Inter, Sampdoria, Atalanta: spuntano altri nomi

Come riportato da diversi quotidiani in questi giorni, sono diversi i nomi dei club coinvolti nell’indagine della Procura. Sotto osservazione c'è ad esempio il Genoa, con cui la stessa Juventus, dal 2018 al 2020, ha condotto operazioni per circa 123 milioni di euro. Dei quali, però, solamente 25 sono finiti nelle casse dei due club. O come scrive “Repubblica”, anche le operazioni Audero con la Sampdoria (20 milioni alla Juventus), Favilli con lo stesso Genoa e Muratore con l'Atalanta sono al centro delle indagini. Oppure l’Inter, che dal 2018 ha concluso sei operazioni con il Genoa per 78 milioni di euro.

Cosa accadrà? Impossibile capirlo ora, ma l’indagine si allargherà ancora

In questo momento fare previsioni su questo tema delicato e molto complesso è decisamente avventato. Non è facile capire cosa (e se) rischiano effettivamente le società, che club in totale saranno coinvolti, come si capisce se una plusvalenza è corretta o meno, se le squadre verranno punite, cosa porterà questa mega indagine. L’unica certezza resta la dipendenza dalla plusvalenza di un sistema che ormai fatica a reggersi da solo e che è schiavo di stipendi troppo alti, di una concorrenza straniera con più potere economico e che dipende anche dagli agenti e dai procuratori, ormai personaggi chiave e basilari nelle scelte dei vari club. L’inchiesta si allargherà ancora e farà ancora rumore. Vedremo nelle prossime settimane con quali eventuali conseguenze.

