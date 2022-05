La Fiorentina ospita la Juventus al Franchi in un match valido per la 38esima e ultima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle ore 20.45, arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova. Partita che, ai fini della classifica, conta solo per i viola di Vincenzo Italiano: un successo (o un risultato migliore o uguale a quello dell'Atalanta) garantirebbe loro la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Conference League . I bianconeri di Massimiliano Allegri scendono in campo senza particolari motivazioni se non quella di chiudere al meglio la stagione. In campionato la Fiorentina non vince contro la Juventus dalla stagione 2016-17 quando si impose 2-1 con i gol di Kalinic e Badelj (inutile la rete di Higuain per i bianconeri). Nel match d'andata disputato allo Stadium la Juve vinse 1-0 grazie a un gol nel finale di Cuadrado.