Finisce dopo 8 anni l'era di Enrico Preziosi al Genoa . Il 73enne imprenditore avellinese ha infatti formalmente ceduto il club ligure alla società di investimenti 777 Partners: l'accordo è stato ratificato e verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Cerchiamo di conoscere più da vicino il fondo americano che ha sede a Miami, fondato nel 2015 da Steven W. Pasko e Josh Wander.

Le cifre dell'operazione

La vendita del Genoa dovrebbe avvenire sulla base del pagamento di una prima tranche, valutabile in circa 20 milioni di euro. In seguito 777 Partners completerà l'acquisizione del Grifone sborsando complessivamente circa 100 milioni di euro (debiti compresi). Preziosi, secondo gli accordi, dovrebbe rimanere all'interno del nuovo board per 3 anni in veste di collaboratore-consulente, senza quindi detenere quote azionarie.

Di cosa si occupa 777 Partners

Fondata inizialmente per occuparsi di servizi finanziari e in particolare di operazioni di una certa complessità, 777 Partners nel corso degli anni ha diversificato e ampliato sempre di più le proprie attività e i propri interessi. Il fondo può vantare attualmente un portfolio di 49 aziende che fanno riferimento a diversi rami (aviazione, assicurazioni, contenziosi di natura finanziaria, finanza commerciale, media e intrattenimento).

Uno striscione di contestazione dei tifosi del Genoa nei confronti di Enrico Preziosi Credit Foto Getty Images

Gli interessi nel mondo dello sport

Il Genoa non rappresenta la prima intrusione di 777 Partners nel mondo dello sport. Il fondo di Miami, infatti, detiene il 6% del pacchetto azionario del Siviglia: intorno a questa operazione, che risale al 2018, proprio in queste settimane si stanno registrando pesanti criticità a causa della richiesta dei piccoli azionisti del club spagnolo di estromettere il fondo dalla giunta direttiva. 777 Partners è inoltre proprietario dei London Lions, la società di basket più importante e nota di Londra, e di Ata Football, una società che ha nella promozione del calcio femminile il suo core business. Per quanto riguarda i media, il fondo è proprietario di 1190 Sports (azienda specializzata nella commercializzazione dei diritti di eventi sportivi in Sudamerica) e Fanatiz (piattaforma streaming che, attraverso il segnale di BeIN Sports, trasmette ad esempio la Copa Libertadores e una serie di campionati di calcio sudamericani).

I club di Serie A con proprietà straniera

Club Azionista di maggioranza Inter Suning Holdings Group (Cina) Milan Elliott Management Corporation (Usa) Roma Friedkin Group (Usa) Fiorentina Rocco Commisso (Usa) Bologna Saputo Incorporated (Canada) Spezia Robert Platek (Usa) Venezia VFC Newco 2020 LLC (Usa) Genoa 777 Partners (Usa) *

* in attesa di ufficializzazione

