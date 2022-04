Un indizio che si aggiunge alle recenti news che riguardano le voci di una trattativa tra Investcorp ed Elliott per acquisire il Milan uscite nella giornata di venerdì.

Vi abbiamo già raccontato ieri che cosa sia Investcorp, ora proviamo a capire chi sia Mohammed Al Ardhi. Omanita, ex militare, laureatosi alla Royal Air Force Military Academy del Regno Unito in Scienze Militari, è anche scrittore, visto che ha pubblicato tre libri nella sua vita (Arabs Down Under, Pearls from Arabia e Arabs Unseen). Al Ardhi inoltre ha ricoperto il ruolo di capo dell'Aeronautica militare del proprio Paese; fa parte di Investcorp dal 2008, prima da consigliere d'amministrazione, dal 2015 da presidente. E' presidente anche di Sohar International, uno dei principali istituti finanziari dell'Oman, oltre che di Al Ardhi Energy Services e di Rimal Investment Projects, aziende legate al mondo petrolifero e al gas. Nel 2017 è stato presidente della National Bank of Oman.