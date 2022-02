Il clamoroso e meritato successo del Sassuolo a San Siro contro l'Inter assume un peso storico. In questa stagione i neroverdi di Dionisi, infatti, sono riusciti a mettere a segno uno Slam di vittorie in trasferta in casa dei nerazzurri, della Juventus e del Milan , ovvero delle tre squadre più titolate del nostro calcio. Un'impresa che ha pochi precedenti nella storia del nostro campionato. Prima della formazione emiliana ci erano infatti riusciti solo in tre: il Torino e il Vicenza nel campionato 1946-47 e la Fiorentina nella stagione 1955-56.

Ad

Due di queste 3 squadre (Torino e Fiorentina) si erano laureate campioni d'Italia a fine anno, mentre il Vicenza aveva concluso il torneo al quinto posto a pari merito con il Bologna. Il Sassuolo festeggia anche un'altro en plein: da quando gioca in Serie A (stagione 2012-13) non era mai riuscito a vincere due volte a San Siro nella stessa stagione contro Milan e Inter. Non male per un tecnico come Alessio Dionisi che - ricordiamolo - è all'esordio assoluto su una panchina della massima serie.

Serie A Inzaghi: "Una squadra che vuole Scudetto non può approcciare così" 10 MINUTI FA

Il Sassuolo 2020-21

Inter-Sassuolo 0-2 Juventus-Sassuolo 1-2 Milan-Sassuolo 1-3

Alessio Dionisi carica la sua squadra durante Inter-Sassuolo - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

La Fiorentina 1955-56

Inter-Fiorentina 1-3 Juventus-Fiorentina 0-4 Milan-Fiorentina 0-2

Il Torino 1946-47

Inter-Torino 1-3 Juventus-Torino 0-1 Milan-Torino 1-2

Il Vicenza 1946-47

Inter-Vicenza 1-2 Juventus-Vicenza 1-2 Milan-Vicenza 2-3

Inter e Milan, ecco come sarà la "Cattedrale" di Populous

Serie A Inter-Sassuolo, pagelle: Consigli imbattibile, crisi Lautaro 2 ORE FA