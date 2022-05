Empoli-Torino, match valido per la 35a giornata di Serie A , è terminato sul punteggio di 1-3, per effetto dei gol di Zurkwoski e Belotti (tre, due su calcio di rigore). Primo tempo senza particolari emozioni: da segnalare una chance per Pellegri, spenta da Vicario, un paio di tiri dalla distanza di Pobega fuorimisura e un tiro senza nulla a pretendere di Verre. Fioccano intanto i cartellini, uno anche per un nervoso Juric. Decisamente più emozioni nella ripresa: al 55’ Zurkowski sblocca il match con un sinistro improvviso dopo un passaggio di Verre; cinque minuti dopo lo stesso Verre lascia la sua squadra in dieci per un brutto fallo su Lukic. Juric rimescola le carte e trova il pareggio: mani di Stojanovic su un tiro di Ansaldi, capitan Belotti fa 1-1 su rigore. E non è finita: su un tiro di Ricci, altro mani in area di Stojanovic e altro rigore per il Torino, realizzato ancora da Belotti. Al 96’ Belotti fa tris, questa volta su assist di Brekalo. Finisce 3-1 per il Toro, l'Empoli deve rimandare l'appuntamento con la salvezza.