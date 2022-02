Simone Inzaghi a fine partita se l'è presa con l'approccio sbagliato. A detta a fine partita se l'è presa con l'approccio sbagliato. A detta dell'allenatore dell'Inter una squadra che ha l'ambizione di vincere lo scudetto non può affrontare in maniera superficiale e molle una partita così importante come quella - poi persa - contro il Sassuolo ammazzagrandi . Lo 0-2 contro i neroverdi incassato a San Siro, che ha impedito ad Handanovic e compagni di sorpassare il Milan e riconquistare la vetta solitaria della classifica, fa inevitabilmente scattare l'allarme ad Appiano Gentile. Non tanto per la corsa scudetto (i nerazzurri rimangono i favoriti e hanno ancora da recuperare la partita di Bologna) quanto per gli interrogativi sempre più pressanti riguardo la condizione mentale e fisica dei nerazzurri: i numeri dicono infatti che siamo di fronte al primo, vero passaggio a vuoto stagionale.

Solo una vittoria nelle ultime 5 partite ufficiali

Se consideriamo le ultime 5 partite giocate dall'Inter tra campionato, Champions League e Coppa Italia, ci rendiamo perfettamente conto del momento no dei nerazzurri, iniziato con la bruciante sconfitta nel derby contro il Milan lo scorso 6 febbraio. Dopo quel ko ne sono arrivati altri due (Liverpool e Sassuolo), più un pareggio (1-1 a Napoli) e una sola vittoria (2-0 sulla Roma ai quarti di finale di Coppa Italia). Il bilancio non migliora granché se prendiamo in considerazione solo le ultime 5 di campionato: una vittoria (2-1 in extremis sul Venezia), due pareggi (Atalanta e Napoli) e 2 sconfitte (Milan e Sassuolo) per un totale di 5 punti.

Il confronto con l'Inter 2020/21 dopo 25 giornate: Conte aveva 5 punti in più, 7 gol fatti in più e 8 reti subiti in meno di Inzaghi a questo punto della stagione

Categorie INTER 21-22 DOPO 25 GARE IN A INTER 20-21 DOPO 25 GARE IN A Punti 54 59 Vittorie totali 16 18 Sconfitte totali 3 2 Gol fatti 55 62 Gol subiti 33 25 Media punti 2,16 2,36

Il tour de force di inizio 2022

I motivi di questo calo, comunque comprensibile per una squadra che prima del derby aveva vinto 14 partite su 16 in tutte le competizioni, possono essere ricercati nel momento no degli attaccanti ( Lautaro Martinez in primis), nella scarsa affidabilità delle seconde linee e in un calo della condizione fisica di diversi elementi. Quel che è certo è che l'Inter è reduce da un tour de force non indifferente che l'ha vista scendere in campo ogni tre giorni dall'inizio del 2022: dal 9 gennaio al 20 febbraio i nerazzurri hanno giocato 10 partite (una ogni 4 giorni) affrontando avversari come Lazio, Juventus (nella finale di Supercoppa italiana), Atalanta, Milan, Roma, Napoli e Liverpool. Un calendario terribile che ora sta presentando il conto sia a livello mentale (vedi l'approccio al match col Sassuolo) che fisico (vedi la necessità di fare turnover). Il prossimo impegno è in agenda venerdì 25 febbraio alle ore 21 a Marassi contro il Genoa: tempo per rifiatare ce n'è poco, vedremo se basterà a Inzaghi per far tornare a volare la sua Inter.

Inzaghi: "Per 75' meritato di vincere. Inter migliore della stagione"

