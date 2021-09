Juventus-Milan (qui la DIRETTA SCRITTA ), big match della 4a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Allianz Stadium di Torino domenica 19 settembre alle ore 20.45: la partitissima delicata per i bianconeri che vanno ancora a caccia del primo successo in campionato in questa Serie A 2021-22 e anche per i rossoneri che con un'impresa allo Stadium hanno la chance di ricacciare a -11 Dybala e compagni. Queste le scelte di Allegri e Pioli per la partitissima.