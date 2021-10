Federico Chiesa non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la trasferta che sabato pomeriggio alle 18 vedrà impegnata la Juventus contro l'Hellas Verona al Bentegodi. L'attaccante, come si apprende, è stato costretto a fermarsi a causa di un leggero affaticamento muscolare. Out anche Ramsey. L'assenza di Chiesa costringe il tecnico livornese della Juventus a rivedere l'undici iniziale. Sono solo tre, infatti, gli attaccanti a disposizione ovvero Dybala, Morata e Kaio Jorge: i primi due dovrebbero partire dal primo minuto con il giovane brasiliano pronto a entrare a partita in corso.

Turno di riposo per Locatelli?

In alternativa, Kaio Jorge potrebbe partire con titolare con Morata in panchina per rifiatare in vista dell'impegno di martedì in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. In difesa la coppia di centrali dovrebbe essere composta da De Ligt e Chiellini. A centrocampo Cuadrado e Rabiot sulle corsie esterne con Arthur e Bentancur in mezzo. Possibile panchina per Locatelli, sempre in ottica Champions.

