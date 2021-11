reato di falso in bilancio contestate ad Agnelli, Paratici, Nedved e altre 3 ex dirigenti. Il focus dell'inchiesta è incentrato sul fenomeno delle plusvalenze che il club bianconero ha completato nel corso delle ultime 3 stagioni e che è stato portato alla luce dalla Covisoc e dalla Consob prima che i pm di Torino avviassero l'inchiesta ufficiale. L'intero mondo Juventus è sotto shock dopo che la Guardia di Finanza ha perquisito nella serata di venerdì le sedi di Milano e Torino alla ricerca di documenti che certifichino le ipotesi dicontestate ad Agnelli, Paratici, Nedved e altre 3 ex dirigenti. Il focus dell'inchiesta è incentrato sulche il club bianconero ha completato nel corso delle ultime 3 stagioni e che è stato portato alla luce dalla Covisoc e dalla Consob prima che i pm di Torino avviassero l'inchiesta ufficiale.

Sono in tutto 42 le operazioni sotto esame e vanno dallo scambio con la Sampdoria che ha generato la plusvalenza da 19 milioni di euro per il cartellino di Audero all'ultima completata con il Genoa per Rovella in cambio di Portanova e Petrelli del gennaio 2021. In mezzo anche le trattative Arthur-Pjanic col Barcellona e Cancelo-Danilo col Manchester City. In totale si parla di plusvalenze per 282 milioni in tre anni "connotate da valori fraudolentemente maggiorati".

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'Ansa, sarebbero in corso accertamenti anche sui rapporti economici con Cristiano Ronaldo. Il calciatore non risulta indagato. I militari, però, hanno ricevuto dai magistrati l'incarico di cercare "documenti e scritture private" relative al contratto e alle retribuzioni arretrate

Plusvalenze Juve, tutte le 42 operazioni sospette

Rovella dal Genoa alla Juve per 18 milioni + 20 di bonus

dal Genoa alla Juve per 18 milioni + 20 di bonus Portanova dalla Juve al Genoa per 10 milioni + 5 di bonus (10 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Genoa per 10 milioni + 5 di bonus (10 milioni di plusvalenza) Petrelli dalla Juve al Genoa per 8 milioni + 5,3 di bonus (8 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Genoa per 8 milioni + 5,3 di bonus (8 milioni di plusvalenza) Lungoyi dal Lugano alla Juve per 3 milioni

dal Lugano alla Juve per 3 milioni Monzialo dalla Juve al Lugano per 3 milioni (2 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Lugano per 3 milioni (2 milioni di plusvalenza) Aké dal Marsiglia alla Juve per 8 milioni

dal Marsiglia alla Juve per 8 milioni Tongya dalla Juve al Marsiglia per 8 milioni (8 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Marsiglia per 8 milioni (8 milioni di plusvalenza) De Marino dalla Pro Vercelli alla Juve per 2 milioni

dalla Pro Vercelli alla Juve per 2 milioni Parodi dalla Juve alla Pro Vercelli per 1 milione (1 milione di plusvalenza)

dalla Juve alla Pro Vercelli per 1 milione (1 milione di plusvalenza) Barbieri dal Novara alla Juve per 1 milione

dal Novara alla Juve per 1 milione Lamanna dalla Juve al Novara per 1 milione (1 milione di plusvalenza)

dalla Juve al Novara per 1 milione (1 milione di plusvalenza) Hajdari dal Basilea alla Juve per 4 milioni

dal Basilea alla Juve per 4 milioni Sené dalla Juve al Basilea per 4 milioni (4 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Basilea per 4 milioni (4 milioni di plusvalenza) Nzouango dall'Amiens alla Juve per 2 milioni

dall'Amiens alla Juve per 2 milioni Bandeira dalla Juve all'Amiens per 2 milioni (2 milioni di plusvalenza)

dalla Juve all'Amiens per 2 milioni (2 milioni di plusvalenza) Minelli dal Parma alla Juve per 3 milioni

dal Parma alla Juve per 3 milioni Lanini dalla Juve al Parma per 2 milioni (2 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Parma per 2 milioni (2 milioni di plusvalenza) Brunori dal Pescara alla Juve per 3 milioni

dal Pescara alla Juve per 3 milioni Masciangelo dalla Juve al Pescara per 2 milioni (2 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Pescara per 2 milioni (2 milioni di plusvalenza) Gori dal Pisa alla Juve per 3 milioni

dal Pisa alla Juve per 3 milioni Loria dalla Juve al Pisa per 3 milioni (3 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Pisa per 3 milioni (3 milioni di plusvalenza) Marques dal Barcellona alla Juve per 8 milioni

dal Barcellona alla Juve per 8 milioni Matheus Pereira dalla Juve al Barcellona per 8 milioni (6 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Barcellona per 8 milioni (6 milioni di plusvalenza) Arthur dal Barcellona alla Juve per 72 milioni + 10 di bonus

dal Barcellona alla Juve per 72 milioni + 10 di bonus Pjanic dalla Juve al Barcellona per 63 milioni (44 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Barcellona per 63 milioni (44 milioni di plusvalenza) Felix Correia dal Manchester City alla Juve per 11 milioni

dal Manchester City alla Juve per 11 milioni Moreno dalla Juve al Manchester City per 10 milioni (10 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Manchester City per 10 milioni (10 milioni di plusvalenza) Danilo dal Manchester City alla Juve per 37 milioni

dal Manchester City alla Juve per 37 milioni Cancelo dalla Juve al Manchester City per 65 milioni (30 milioni di plusvalenza)

dalla Juve al Manchester City per 65 milioni (30 milioni di plusvalenza) Mulé dalla Sampdoria alla Juve per 4 milioni

dalla Sampdoria alla Juve per 4 milioni Vrioni dalla Sampdoria alla Juve per 4 milioni

dalla Sampdoria alla Juve per 4 milioni Francofonte dalla Juve alla Sampdoria per 2 milioni (2 milioni di plusvalenza)

dalla Juve alla Sampdoria per 2 milioni (2 milioni di plusvalenza) Gerbi dalla Juve alla Sampdoria per 1 milione (0 euro di plusvalenza)

dalla Juve alla Sampdoria per 1 milione (0 euro di plusvalenza) Stoppa dalla Juve alla Sampdoria per 1 milione (0 euro di plusvalenza)

dalla Juve alla Sampdoria per 1 milione (0 euro di plusvalenza) Brentan dalla Juve alla Sampdoria a parametro zero (0 euro di plusvalenza)

dalla Juve alla Sampdoria a parametro zero (0 euro di plusvalenza) Lipari dall'Empoli alla Juve per 1 milione

dall'Empoli alla Juve per 1 milione Maressa dall'Empoli alla Juve per 1 milione

dall'Empoli alla Juve per 1 milione Olivieri dall'Empoli alla Juve per 2 milioni

dall'Empoli alla Juve per 2 milioni Adamoli dalla Juve all'Empoli per 1 milione (1 milione di plusvalenza)

dalla Juve all'Empoli per 1 milione (1 milione di plusvalenza) Mancuso dalla Juve all'Empoli per 5 milioni (3 milioni di plusvalenza)

dalla Juve all'Empoli per 5 milioni (3 milioni di plusvalenza) Peeters dalla Sampdoria alla Juve per 4 milioni

dalla Sampdoria alla Juve per 4 milioni Audero dalla Juve alla Sampdoria per 20 milioni (19 milioni di plusvalenza)

