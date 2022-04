Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arthur, Chiesa, Cuadrado, De Sciglio, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All. Soncin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ebuehi, Lezzerini, Modolo, Romero

Dove vedere Juventus-Venezia in tv e streaming

La sfida Juventus-Venezia verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Dopo aver perso solo una delle prime sette sfide di Serie A contro la Juventus (1V, 5N), il Venezia ha subito ben 15 sconfitte nei successivi 18 incroci con i bianconeri (1V, 2N) - la Vecchia Signora è la squadra che più volte ha battuto i lagunari nel massimo campionato (16, al pari del Milan).

La gara d’andata tra Juventus e Venezia è terminata 1-1 e gli arancioneroverdi possono rimanere imbattuti in entrambe le partite stagionali in Serie A contro i bianconeri per la prima volta dal 1941/42 (pareggio 0-0 all’andata e successo 2-0 al ritorno).

La Juventus ha vinto 10 delle 12 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A, segnando una media di 2.4 reti a partita; grazie ai nove successi interni consecutivi all’attivo, quella arancioneroverde può diventare la terza formazione veneta che i bianconeri battono almeno 10 volte di fila in casa nel massimo campionato, dopo il Verona (12, tra il 1989 e il 2019) e il Vicenza (14, tra il 1959 e il 1973).

Negli ultimi due appuntamenti domestici in campionato, la Juventus è stata sconfitta dall’Inter (0-1) e ha pareggiato contro il Bologna (1-1) - l’ultima volta in cui non ha vinto tre partite interne di fila in Serie A è stata nel settembre 2015 (contro Udinese, Chievo e Frosinone).

Il Venezia ha perso tutte le ultime otto gare di campionato, nella sua storia non ha mai ottenuto più sconfitte consecutive in Serie A nel corso di una singola stagione.

Considerando tre punti a vittoria da sempre, questa può essere solo la seconda stagione di Serie A in tutta la sua storia in cui la Juventus ottiene più punti fuori casa rispetto a quelli in casa, dopo il 1949/50; al momento ne ha raccolti 31 all’Allianz Stadium, 35 in trasferta.

La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri dalla distanza terminati fuori lo specchio della porta in questa Serie A (90, esclusi i ribattuti), mentre il Venezia è la formazione che in percentuale ha all’attivo più tiri fuori dallo specchio sul totale tentato da fuori area (50%; 60 su 120).

Il Venezia inizia in media le proprie sequenze a 38.7 metri dalla propria porta in questa Serie A, valore più basso nel torneo in corso; infatti, gli arancioneroverdi sono la seconda formazione che ha prodotto in media meno interruzioni alte delle sequenze avversarie in questo campionato (12.2, valore superiore solo della Lazio, con 11.8).

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala (nove gol in questo campionato) può diventare il quinto giocatore argentino nella storia della Serie A (esclusi naturalizzati) capace di andare in doppia cifra di reti in almeno sei diverse stagioni, dopo Gabriel Batistuta (nove), Hernán Crespo (otto), Abel Balbo (sette) e Mauro Icardi (sei) - staccherebbe così Gonzalo Higuaín e Diego Maradona, fermi a cinque.

L’ultimo gol in Serie A di Mattia Aramu è arrivato nella gara d’andata contro la Juventus, lo scorso 11 dicembre; tuttavia, è uno dei due attaccanti che da allora ha giocato più partite nella competizione senza segnare (14, mentre a 15 c’è Musa Barrow del Bologna).

