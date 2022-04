Desta polemica tra i tifosi della squadra di casa la reazione del difensore Francesco Acerbi proprio in occasione della Sconfitta interna per la Lazio nel match di domenica sera della 34ª giornata di Serie A contro il Milan. Allo stadio Olimpico i biancocelesti si sono fatti rimontare dalla momentanea capolista della Serie A, subendo il gol decisivo dell' 1-2 nei minuti di recupero proprio in occasione della rete di Tonali : il centrale biancoceleste e della Nazionale viene ripreso dalle telecamere sorridendo sarcasticamente mentre riporta la palla al centro. Una "risata" che probabilmente non è andata giù nemmeno al compagno di squadra Marusic: poco dopo infatti si nota il montenegrino urlare qualcosa nell'orecchio del 34enne ex-rossonero.

Cosa si siano detti Marusic e Acerbi in quell'istante restano supposizioni, dato che il labiale è difficile da interpretare. Di sicuro i primi a non aver preso bene quel sorriso sono stati i tifosi laziali, scatenati sui social. E non è la prima volta.

La risposta di Acerbi sui social: "Ho sempre dato tutto per la maglia"

Francesco Acerbi non si fa attendere e risponde prontamente nel post-partita sui social: "Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, ho sbagliato e chiesto scusa".

Il difensore biancoceleste spiega il motivo della smorfia: "La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me".

Da tempo i rapporti tra Francesco Acerbi e i tifosi della Lazio sono agli antipodi. L'ultima polemica in ordine di tempo lo scorso dicembre, per l'esultanza dell'indice davanti al naso dopo la rete contro il Genoa. Poi le scuse, che già in quell'occasione non vennero pienamente accettate dalla Curva.

