Calciomercato, Serie A - Dybala non convocato per la Fiorentina. Con la Juventus è davvero finita

CALCIOMERCATO, SERIE A - Le immagini di Paulo Dybala in lacrime davanti ai tifosi bianconeri acclamanti all'Allianz Stadium nella gara contro la Lazio, saranno anche le ultime della Joya in maglia bianconera. In accordo con la società e con Massimiliano Allegri, il talento argentino in scadenza di contratto, non prenderà parte alla trasferta della Juventus al "Franchi" contro la Fiorentina.