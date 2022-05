Hellas Verona-Milan, Pioli: "7 punti per qualcosa di straordinario. Ancelotti una leggenda"

SERIE A - Le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia della trasferta del Bentegodi: "7 punti per qualcosa di straordinario. Dobbiamo dimostrare di essere non solo bravi ma anche i migliori. La presenza di Zlatan è importante per noi e decisiva, sta dando tanto per aiutarci"