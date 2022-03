Spalletti su Verona-Napoli: "Una sconfitta sarebbe fatale. Il ko con il Milan non ci ha tolto sicurezze"

SERIE A - Il tecnico del Napoli parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas al Bentegodi: "Il tempo delle parole è finito, Il risultato di questa gara ci dirà dove saranno rivolti i nostri pensieri. Il ko con il Milan non ci ha tolto sicurezze, abbiamo fatto anche cose buone, soprattutto all'inizio. Poi siamo stati condizionati dal gol e la reazione non è stata al massimo".