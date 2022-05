Serie A Inter, Inzaghi: "Empoli? Daremo il 120% davanti al nostro pubblico"

SERIE A - L'allenatore nerazzurro alla vigilia della delicata sfida di San Siro contro l'Empoli: "È tutta la stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso, anche venerdì ci sarà il tutto esaurito e sono sicuro che i tifosi ci daranno quel qualcosa in più per fare una partita di cuore, come hanno fatto tutto l'anno sia a San Siro, sia come è successo domenica scorsa a Udine, in trasferta"