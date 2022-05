Inter-Empoli, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 4-2 , frutto delle reti di Pinamonti, Asllani, un'autorete di Romagnoli, una doppietta di Lautaro Martinez e infine Alexis Sanchez. Gara arbitrata da Gianluca Manganiello di Pinerolo.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 5,5 - Immobile sulla zampata di Pinamonti, viene battuto pure da Zurkowski (gol annullato) e da Asllani (gol valido). Una mezz'ora da incubo prima della riscossa collettiva.

Milan SKRINIAR 6 - Parte malissimo, facendosi anticipare nettamente da Pinamonti. Poi però si riprende bene, avviando l'azione del tris con un pallone recuperato in mezzo al campo.

Stefan DE VRIJ 5 - Fatale l'indecisione nell'azione del raddoppio empolese: a cosa stava pensando? Per sua fortuna ci pensano i compagni a rimediare.

Federico DIMARCO 6,5 - Come sempre è un terzo di difesa solo per modo di dire, considerate le sue costanti salite a dar manforte alla fase offensiva. Da un suo cross nasce la vitale autorete di Romagnoli (dal 71' Danilo D'AMBROSIO 6 - Non deve sudare troppo in un finale mai in bilico)

Denzel DUMFRIES 6,5 - Parte col freno a mano tirato, spreca un paio di situazioni pericolose da ottima posizione, poi si scioglie e inizia a carburare (dal 77' Matteo DARMIAN s.v.)

Nicolò BARELLA 7,5 - Scatenato. Non segna, ma è uno dei fondamenti della rimonta nerazzurra. Più volte va vicino al gol: se lo sarebbe meritato. Avvia l'azione del tris.

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Non sciolto come in tante altre occasioni a causa della ferrea marcatura di Asllani. Poi inizia anche lui a macinare calcio.

Hakan ÇALHANOGLU 7 - Brillante, qualitativo, fondamentale. Sfiora il gol e porge a Lautaro il perfetto pallone che l'argentino trasforma nella rete del pareggio (dal 71' Arturo VIDAL s.v.)

Ivan PERISIC 7,5 - Dopo Lautaro, decisivo, e assieme a Barella è il migliore dell'Inter. Una furia, un tornado inarrestabile tra discese, cross e tiri. Partitone.

Lautaro MARTINEZ 8 - Non molla mai. Mai. Neppure quando la serata sembra presagire un finale da incubo. Suona la carica e firma la doppietta che vale la rimonta e il momentaneo primo posto (dal 71' Edin DZEKO 7 - Anche lui partecipa al finale di fuoco: prima colpisce il palo, poi serve a Sanchez la palla del poker)

Joaquin CORREA 6 - Si muove molto, si dà da fare, va vicino alla rete. In una gara in cui molti compagni viaggiano a mille, lui rimane un po' bloccato (dall'82' Alexis SANCHEZ 6,5 - Ringrazia Dzeko e mette dentro a porta vuota. In precedenza, sempre con la porta sguarnita, se n'era divorato un altro mica male)

All. Simone INZAGHI 7,5 - Che mentalità ha questa Inter. Va sotto di due reti, rischia il tracollo, ma non si disunisce e dà sempre la sensazione di poter rimettere le cose a posto. Col fuoco sacro, sì, ma anche con tanto gioco.

Le pagelle dell'Empoli

Guglielmo VICARIO 7 - Prende tre gol, vero, ma ne evita altri in quantità industriale. Di cui tre di fila proprio prima che Lautaro realizzi il punto della rimonta.

Riccardo FIAMOZZI 5,5 - Prestazione stranissima, a due facce. Ottimo quando fa il terzino volante, con tanto di lancio illuminante per Asllani. Ma che fatica con Perisic. E il 3-2 nasce da un suo errore (dal 78' Marco BENASSI s.v.)

Simone ROMAGNOLI 5 - Resiste come può, ma all'ennesimo pallone sparato nella propria area va in confusione, tradendo Vicario e dando la spinta alla rimonta dell'Inter.

Sebastiano LUPERTO 6 - Lodevole nonostante la sconfitta. Prova a limitare come può gli attaccanti nerazzurri. La colpa per il ko non è certo sua.

Fabiano PARISI 5,5 - Parte bene, opponendosi egregiamente a Dumfries. Poi, quando la pressione dell'Inter si fa impossibile da sostenere, entra in confusione anche lui.

Szymon ZURKOWSKI 6,5 - Fa subito a fettine l'Inter con un inserimento mortale dopo cinque minuti e si vede pure annullare un gol. Fino a quando ha birra in corpo, si spende in entrambe le fasi (dal 61' Liam HENDERSON 5,5 - Non ha spazio e tempo per dare un apporto degno di questo nome)

Leo STULAC 6 - Inizia nel modo giusto, partecipa all'azione del vantaggio di Pinamonti, poi è costretto a mettersi l'elmetto, fino alla sostituzione (dal 69' Ardian ISMAJLI 5,5 - Andreazzoli lo inserisce per portare maggiore robustezza alla difesa, ma è una mossa che non sortisce effetti positivi)

Filippo BANDINELLI 5,5 - Dei centrocampisti dell'Empoli è quello che si mette meno in luce. In affanno.

Kristjan ASLLANI 7 - Perenne spina nel fianco di Brozovic, la cui azione è concretamente limitata, trova anche il tempo di inserirsi davanti ad Handanovic e far sognare l'Empoli.

Nedim BAJRAMI 5,5 - Partita di puro sacrificio, con poche possibilità di scatenare la propria fantasia. Va a corrente alternata (dal 61' Federico DI FRANCESCO s.v.) (dal 69' Patrick CUTRONE 5,5 - Quasi non si vede)

Andrea PINAMONTI 7 - Ex dell'incontro, sempre con il sogno di sfondare con l'Inter, rischia di mandare in frantumi il sogno Scudetto dei nerazzurri. Un gol, un assist al bacio per Zurkowski, una prima mezz'ora capolavoro. Poi cala, come il resto della squadra.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 6 - Ben più di 6 per il bel calcio offerto a tratti nel primo tempo, specialmente in uscita palla al piede e in ripartenza. Ma quest'Inter è troppo più forte.

