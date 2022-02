La Lazio di Maurizio Sarri riscatta la pessima figura in Coppa Italia, proseguendo la propria marcia europea in campionato. Dopo quello in trasferta contro la Fiorentina, altro 3-0 rifilato al Bologna allo stadio Olimpico. Grandi protagonisti, Ciro Immobile, che stappa la partita portandosi (a 173 gol in maglia biancoceleste) a un solo gol da Silvio Piola nella storia del club e Mattia Zaccagni, autore di una doppietta. Capitolini sesti a 42 punti e che ricominciano a coltivare ambizioni da zona Champions. Tra le note negative i casa Sarri, tuttavia, le ammonizioni sotto diffida a Luis Alberto e Lucas Leiva - che salteranno il prossimo match di Udine, insieme al sospetto stiramento a fine partita di un infaticabile Manuel Lazzari, all'ennesimo scatto sulla fascia destra. Dieci punti nelle ultime 4 partite per le Aquile, cammino opposto per il Bologna di Bologna, che proprio nelle ultime 5 conta un solo pareggio e quattro sconfitte, Di fatto, è proprio crisi...

Ciro Immobile esulta con i compagni dopo il gol su rigore in Lazio-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Serie A Sarri: "Luis Alberto? Speriamo di risolvere tutti i problemi per..." 26/10/2021 A 22:45

LAZIO-BOLOGNA 3-0

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric (78' Radu), Marusic; Milinkovic-Savic (82' Basic), Lucas Leiva (66' Cataldi), Luis Alberto; Pedro (65' Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni (78' Raul Moro). All.: Sarri.

Bologna (3-5-1-1): Skorupski; Soumaoro (58' Bonifazi), Medel, Theate; Hickey (78' Vignato), Schouten (66' Aebischer), Svanberg, Soriano (46' Barrow), Dijks (46' Kasius); Orsolini; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.

Gol: 13' rig. Immobile (l), 53' e 63' Zaccagni (L).

Assist: Luis Alberto (L, 2-0), Lazzari (L, 3-0).

Note - Recupero: 1+4. Ammoniti: Svanberg, Luis Alberto, Medel, Lucas Leiva.

Il momento social

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

3' - LA LAZIO SFIORA IL GOL CON PATRIC! Corner di Luis Alberto dalla destra e doppio tentativo, al centro, del difensore spagnolo, col pallone che si infrange sulla retroguardia felsinea!

13' - GOL DELLA LAZIO CON IMMOBILE SU RIGORE! Penalty assegnato do una "sbracciata" in area di Soumaoro ai danni di Zaccagni. Dal Dischetto, rasoterra all'angolino di Immobile, che batte Skorupski: 1-0!

Ciro Immobile a segno su rigore in Lazio-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

18' - MILINKOVIC-SAVIC DA LONTANO! Il serbo incrocia il destro basso: Skorupski si distende e ci arriva, mandando in calcio d'angolo.

26' - CHE RISCHIO DI DIJKS SU RETROPASSAGGIO A SKORUPSKI! Il portiere ex Roma riesce a contrastare, in qualche modo, Immobile!

38' - DIJKS DI VOLEE SUL SECONDO PALO! Bella coordinazione, ma la scivolata volante termina di poco a lato. Pericoloso il Bologna.

46' - SUBITO BOLOGNA A INIZIO RIPRESA! Cross basso del neoentrato Kasius della destra per la scivolata al centro di Arnautovic. Strakosha, in qualche modo, se la cava.

49' - OCCASIONISSIMA IMMBOLIE! Su appoggio di Immobile in piena area, palla incredibilmente alta!

53' - GOL DELLA LAZIO CON ZACCAGNI! Grandissimo filtrante di Luis Alberto per l'ex Verona il quale, a tu per tu con Skorupski in uscita, dopo essere sfuggito a Schouten, non sbaglia: 2-0!

Mattia Zaccagni esulta dopo il gol in Lazio-Bologna - Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

63' - GOL DELLA LAZIO CON ZACCAGNI! Prima doppietta in biancoceleste per l'ex Verona! Grande scambio tra Pedro e Luis Alberto, che apre sulla destra per Lazzeri, la cui palla in area piccola viene respinta in fondo al sacco proprio da Zaccagni: 3-0!

Zaccagni-Immobile Credit Foto Getty Images

72' - FELIPE ANDERSON! Destro sul primo palo respinto da Skorupski. Bel corridoio di Zaccagni!

73' - DESTRO DI BARROW DA FUORI AREA! Ci prova anche il Bologna con l'attaccante gambiano, di ritorno dalla Coppa d'Africa. Bello l'appoggio dalla destra di Kasius.

80' - ATTENZIONE A IMMOBILE! Sinistro basso e potente: palla sull'esterno della rete e vicina al primo palo.

85' - LAZZARI RESTA A TERRA DOPO UNO SCATTO! L'ex SPAL si tocca la coscia destra per un sospetto stiramento. Tuttavia, Sarri ha già ultimato le sostituzioni.

MVP

Zaccagni. Doppietta, la prima in Serie A, e prestazione da urlo. Non solo: è lui che si guadagna il penalty che sblocca il match, beccandosi la sbracciata di Soumaoro in piena area. Chapeau per l'ex Verona.

Fantacalcio

PROMOSSO - Immobile. Non sbaglia dal dischetto mettendo nel mirino un certo Silvio Piola. Sfiora la doppietta a inizio ripresa e all'80'. In ogni caso, buonissima prova.

BOCCIATO - Dijks. Distratto con un retropassaggio mal calibrato per Skorupski e non solo. Prende spesso e volentieri la scelta sbagliata.

Siparietto Mihajlovic-Orsolini: "Ogni tanto tu dici ca**ate"

Serie A Verona-Lazio, pagelle: Simeone da 10 e lode, senza discussioni 24/10/2021 A 16:01