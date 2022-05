Milan-Atalanta: "L'ultima di Ibrahimovic a San Siro? Mi auguro di no. I tifosi ci daranno ancora più carica"

SERIE A - Il tecnico del Milan alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Zlatan ha l'intelligenza necessaria per decidere del suo futuro. Dalla Lazio in poi giochiamo sempre partite da dentro fuori, sarà un'altra gara molto difficile che abbiamo preparato bene. Saliremo sul pullman con grande positività ed energia perché avremo un popolo che ci sosterrà per 95 minuti".