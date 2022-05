L'Atalanta perde a San Siro contro un Milan che ha lo spirito giusto per la lotta-Scudetto e il tecnico della Dea, ai microfoni di DAZN nel post partita, fa comunque i complimenti ai suoi ragazzi per come hanno tenuto testa alla capolista.

"Il Milan è stato indubbiamente forte, è una squadra che merita lo Scudetto, anche se l'Inter è altrettanto forte. Credo che noi abbiamo fatto una buona gara, siamo stati a lungo in partita, almeno fino al gol di Theo. L'Atalanta di oggi mi è piaciuta, il Milan ha avuto difficoltà soprattutto a tirare in porta. Io sono soddisfatto", dice il tecnico nerazzurro.

Si parla poi della posizione di Muriel e il tecnico spiega: "Muriel è più attaccante, Pasalic dall'altra parte tagliava molto negli spazi dove potevano inserirsi Leao e Theo. Credo che abbiamo fatto molto bene quello, almeno finché siamo stati in partita. Da lì siamo riusciti a ripartire bene, poi ci sono state pochissime situazioni pericolose da parte di entrambe le squadre, forse più noi. Sul 2-0 la partita è diventata più difficile".

La questione climatica ha influito sulla gara. Prendere un gol poco prima dei cambi ha stravolto l'assetto della partita? "Sì - risponde Gasp - entrambe le squadre sapevano che sarebbe stata questo tipo di gara, con questo caldo e questo equilibrio, anche intensità. Era normale arrivare nella seconda parte della partita in cui sarebbe stata decisiva la freschezza".

Ora la lotta per un posto in Europa si fa sempre più dura: le concorrenti sono tante e c'è poco margine di manovra. Gasperini è estremamente realista: "Le chance sono quelle che dice l'aritmetica, noi dobbiamo vincere l'ultima partita e sperare che la Roma non vinca a Torino. Non so cosa farà la Fiorentina, magari anche augurare alla Roma di vincere la Conference, così saremo tutti contenti".

Al di là di questo, io sono molto felice del campionato dell'Atalanta: è stato uno dei più duri per noi e i ragazzi hanno dimostrato di saper reggere certi livelli, la posizione in classifica è meritata.

Infine una chiusura brusca, a proposito degli episodi di cui Gasperini aveva accuratamente evitato di parlare. Provano ad accennargli la domanda, ma lui pianta lì l'intervista: "Ok, grazie e arrivederci".