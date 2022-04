Spalletti presenta Napoli-Roma: "Per battere Mourinho serve fare una gara da leggenda. Nainggolan sarà..."

SERIE A - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, presenta così il match delicatissimo di lunedì contro la Roma di José Mourinho: "José non l'ho mai battuto. Ora si avvia a diventare una leggenda e vincere una sfida contro di lui può diventare anche una cosa un po’ passata. Ma per far bene bisogna battere una leggenda. Tra me e la Roma c'è una storia bellissima".