Roma-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Dopo la vittoria per 3-2 nella gara d'andata, la Lazio potrebbe trovare il successo per due incontri di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal novembre 2012 (tre di fila in quel caso, a cavallo tra la gestione di Edoardo Reja e quella di Vladimir Petkovic).