Roma-Lazio , match valido per la 31esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 3-0, frutto della doppietta di Tammy Abraham e del gol su punizione di Lorenzo Pellegrini. La gara è stata arbitrata da Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Roma

Rui PATRICIO 6: praticamente mai impegnato. Comunque sicuro in uscita.

Gianluca MANCINI 7: partita da derby, giocata con una grinta fuori dal comune. Che l'ex Atalanta già possiede ma che nella stracittadina incrementa a livelli esponenziali.

Chris SMALLING 6,5: prestazione di grande sicurezza difensiva ed esperienza per l'ex Manchester United.

Roger IBAÑEZ 6: anch'egli non delude nel terzetto di retroguardia. Forse, a trovargli un appunto, appare un po' in difficoltà sulle lunghe traiettorie avversarie. Che tuttavia non abbondano.

Rick KARSDORP 7: una freccia imprendibile lungo la destra. Suo l'assist vincente per Abraham in occasione del 2-0 giallorosso.

Sérgio OLIVEIRA 7: prestazione sontuosa, da mediano vero, che lotta su ogni pallone e si mette a totale disposizione della squadra.

Dall'81' Jordan Veretout: sv.

Bryan CRISTANTE 7: da manuale la sua sventagliata per Abraham al 67'. in generale, non sbaglia un pallone.

Nicoa ZALEWSKI 6: generoso lungo l'out di sinistra. Ma deve necessariamente migliorare in fase difensiva, in cui è protagonista di qualche distrazione di troppo. E' giovane, avrà modo di colmare i suoi margini di miglioramento.

Dal 74' Matias Viña 6,5: ingresso in campo ad altissimi livelli. Recupera parecchi palloni.

Lorenzo PELLEGRINI 7,5: punizione, la sua, calciata da campione vero, giusto ribadirlo. Al 39' trova un angolo di traiettoria invisibile ai più. Anche allo stesso Strakosha, che proprio non può arrivarci.

Dall'86' Edoardo Bove: sv.

Henrikh MKHITARYAN 7: "second assist" in occasione del 2-0. Suo, infatti, il filtrante che smarca sulla destra Karsdorp. Poi scheggia una traversa e crea tantissimo. Grandissima prova dell'armeno.

Tammy ABRAHAM 8: prestazione spaziale: due reti da bomber vero, in cui palesa il proverbiale "senso del gol" a metà secondo tempo sfiora quello che, nella sua patria, chiamano hat-trick. Acclamato a gran voce dal tifo giallorosso.

Mister José MOURINHO 8: per la prova della sua Roma e per aver invitato i suoi tifosi ad evitare gli "olé" a fine primo tempo (così come in generale). Ormai una guida quasi "spirituale".

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 5,5: comunque subisce tre gol. Pellegrini è il suo incubo: dal tentativo di gol olimpico che dà il "la" al vantaggio-lampo di Abraham alla punizione del 39' trasformata sotto il sette aggirando la sua barriera.

Elseid HYSAJ 4,5: disastroso lungo la destra. Dalle la Roma penetra come un coltello nel burro.

Dal 52' Manuel Lazzari 6: certamente meglio rispetto all'ex Napoli. Attivo in entrambe le fasi lungo l'out di destra.

Luiz FELIPE 5: spesso sta a guardare gli affondi giallorossi. Spaesato.

Francesco ACERBI 5: anch'egli assente. Sbaglia spesso e volentieri i tempi d'intervento.

Adam MARUSIC 5,5: è poca cosa lungo la sinistra, in cui non sa mai a chi cedere la sfera.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6: è l'unico che prova a combinare qualcosa in zona nevralgica. In cui predica nel deserto.

Lucas LEIVA 4: lento, compassato, triturato a metà campo dalla foga agonistica giallorossa, sfogatasi essenzialmente nei primi 45'.

Dal 65' Danilo Cataldi 6: ci prova - vanamente - dalla distanza. A risultato acquisito palesa comunque un ottimo senso dell'impegno.

Luis ALBERTO 5: in campo il suo "gemello cattivo", che non crea e corre poco.

Felipe ANDERSON 5: evanescente nel tridente d'attacco di Sarri.

Dal 65' Luka Romero 6: fatica a entrare la partita, il giovane classe 2004 ex Maiorca. Il suo nervosismo, poi, non lo aiuta.

Ciro IMMOBILE 5: un paio di azioni in pressing e nulla più. Cero, non viene praticamente mai servito dai propri compagni...

PEDRO 5: grande protagonista all'andata, questa volta l'ex di turno delude su tutti i fronti.

Mister Maurizio SARRI 5: approccio terribile della sua squadra al derby. Una partita, di fatto, mai iniziata per i biancocelesti, che chiudono il match senza tiri in porta.

