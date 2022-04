Serie A, Sampdoria-Roma - Mourinho: "Zaniolo? Ad Allegri non si chiede perché non gioca Bernardeschi"

SERIE A - Caso Zaniolo? Macché, dipende da chi è l'avversario e come si adatta alla Roma. Questo il pensiero di Mourinho che se la prende per la solita domanda sul trequartista toscano. Il tecnico portoghese poi non ammette cali di tensione dopo la vittoria nel derby, serve continuare a vincere.