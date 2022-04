Udinese-Inter, Inzaghi: "Ci crediamo. Handanovic? Se non ce la fa gioca Radu"

SERIE A - L'allenatore dell'Inter alla vigilia della delicata trasferta di Udine: "Non sono per l'alternanza dei portieri, per me ci sono delle gerarchie. Handanovic ha fatto un'ottima stagione, Radu mi ha dato sempre fiducia e non ho pensato fosse necessario fargli fare gare in più"