Udinese-Spezia: probabili formazioni e statistiche

Serie A - Nessun pareggio in tre sfide di Serie A tra Udinese e Spezia: dopo una vittoria dei liguri alla Dacia Arena per 2-0 il 30 settembre 2020 (primo storico successo dello Spezia in Serie A), i friulani hanno vinto i due confronti successivi sempre per 1-0 (incluso il match d’andata lo scorso 12 settembre).