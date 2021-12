“Ieri abbiamo emesso un comunicato chiaro ed esplicito. Confermo che l'Inter ha sempre agito in modo corretto. C'è assoluta serenità e collaborazione". Un nuovo filone d’inchiesta sull’annoso tema delle plusvalenze ha scosso il mondo della Serie A, è notizia di ieri che la Guardia di Finanza, su rischiesta della Procura di Milano , ha acquisito i documenti riguardo alle plusvalenze della società nerazzurra relative alle stagioni 2017-2019. Il club meneghino, nel tardo pomeriggio di martedì, ha commentato la notizia con un comunicato in cui ha espresso la grande tranquillità sulla vicenda e su questa indagine preliminare. Una serenità che ha lasciato trasparire con le sue parole anche l’ad nerazzurro Beppe Marotta:".

"Commisso chiede trasparenza? Ecco la mia risposta"

Commisso chiede equità e trasparenza per operare sul mercato? Siamo abituati come Inter come in altre società a dibattere di questi temi nelle sedi istituzionali che sono Lega e Federazione. Poi, il principio della trasparenza deve essere insito in ogni organizzazione calcistica, di conseguenza credo che questa sia la risposta più logica da dare”.

"Inter campione d’inverno? Non me l’aspettavo"

Non pensavo di trovarmi in questa posizione in classifica in questo momento della stazione. Merito che va dato alla società, al management e al nostro allenatore che in un momento di difficoltà ha dimostrato di essere leader e far sì che la rosa lo seguisse e lo ha fatto nel migliore dei modi. È un processo evolutivo che ci sta togliendo grandi soddisfazioni”.

