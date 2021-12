Non è tardata ad arrivare la nota ufficiale dell’Inter, in cui chiarisce e dà il suo punto di vista riguardo al blitz della Guardia di Finanza nella sede del club nerazzurro e della Lega Serie A per acquisire i documenti riguardo alle plusvalenze della società meneghina in relative agli anni 2017/19. Nel comunicato l’Inter mostra grande tranquillità e puntualizza come, la Procura di Milano, parli apertamente di indagine preliminare,al sodalizio interista.