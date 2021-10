Prima di Olivier Giroud , l'ultimo giocatore in ordine di tempo a indossare la maglia numero 9 del Milan era stato Mario Mandzukic nella seconda parte della scorsa stagione: 11 presenze tra campionato ed Europa League e un triste zero alla casella dei gol segnati. Il croato, ritiratosi dopo la breve esperienza in rossonero, era stato solo l'ultimo dei tanti attaccanti vittime di una sorta di maledizione, toccata in dote a tutti coloro che - dopo Pippo Inzaghi - hanno indossato la maglia del Diavolo con quel numero sulle spalle. Ecco spiegato il motivo per cui quest'estate, quando Olivier Giroud aveva scelto senza esitazione di prendere la 9, gli scongiuri a casa Milan si erano sprecati. I numeri, tuttavia, raccontano una storia diversa: tracciare un bilancio definitivo a fine ottobre è certamente prematuro e insidioso, ma con 4 gol (tutti a San Siro) nelle sue prime 6 presenze in Serie A il francese sta facendo di tutto per rendere questo tabù solo un ricordo.

Lo score di Giroud in campionato

Giornata e partita Minuti giocati - Gol 1a - Sampdoria-Milan 0-1 90 - 0 2a - Milan-Cagliari 4-1 90 - 2 6a - Spezia-Milan 1-2 45 - 0 8a - Milan-Verona 3-2 82 - 1 9a - Bologna-Milan 2-4 30 - 0 10a - Milan-Torino 1-0 87 - 1

Un avvio di campionato così prolifico Giroud non lo viveva da 8 anni, precisamente dalla stagione 2013-14 quando, con la maglia dell'Arsenal, andò a segno 4 volte nelle prime 4 giornate di Premier League. Il gol messo a segno contro il Torino martedì sera a San Siro è stato un concentrato delle sue indubbie abilità di bomber: movimento sul secondo palo a sfruttare la sponda di Krunic e tocco al volo da due passi. Certamente non la rete più difficile e bella della sua carriera, ma pesante come un macigno perché ha consentito alla squadra di Pioli di domare un bel Torino, di vincere la nona partita su 10 di questo incredibile avvio di stagione e di conquistare - almeno fino a giovedì sera - la vetta solitaria della classifica.

Un abbraccio tra Olivier Giroud e Stefano Pioli al termine di Milan-Cagliari - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il Diavolo in testa...nonostante tutto

Giroud, va ribadito, è stato acquistato dal Milan sostanzialmente per questo: fare gol, anche in modo sporco, anche se non soprattutto nelle partite scorbutiche come quella contro i granata. Giocare un bel calcio è senza dubbio un imperativo del Milan plasmato da Pioli, ma in una stagione così lunga e fitta di impegni è evidente che non tutte le partite possano essere vinte ammirandosi allo specchio: l'1-0 sofferto contro il Toro, firmato Giroud, è una vittoria che la dice lunga sullo spirito e sulle risorse di questo Milan. E a proposito di risorse, non va dimenticato come i rossoneri, in questo avvio di campionato da record, abbiano dovuto convivere (e ancora convivono) con una serie incredibile di defezioni tra infortuni e positività al Covid (Giroud compreso). Anche alla luce di queste difficoltà, la vetta della classifica dopo 10 giornate di campionato non può non essere considerato un altro capolavoro di Stefano Pioli.

