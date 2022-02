Se l'arbitro ha deciso bene, significa che il calcio è cambiato, è un altro sport. Dobbiamo cambiargli il nome. Se invece l'arbitro ha sbagliato, lui sarà il primo a non essere contento e per noi della Roma e un déjà vu: nell'arco della stagione è successo tante volte a noi. Domani è un altro giorno. La Roma agli occhi del potere è piccolina". José Mourinho commenta così ai microfoni di DAZN l'episodio che ha portato l'arbitro Abisso ad annullare il gol di Zaniolo al 91' del match contro il Genoa, terminato 0-0. Il direttore di gara, che inizialmente aveva convalidato la rete, una volta richiamato al VAR ha cambiato idea punendo ". José Mourinho commenta così ai microfoni di DAZN l'episodio che ha portato l'arbitro Abisso ad annullare il gol di Zaniolo al 91' del match contro il Genoa, terminato 0-0. Il direttore di gara, che inizialmente aveva convalidato la rete, una volta richiamato al VAR ha cambiato idea punendo un fallo di Abraham a inizio azione (un pestone a Vasquez).

Classifiche e risultati

Ad

Serie A Gol annullato a Zaniolo per un pestone di Abraham: la moviola 24 MINUTI FA

Sulla partita

"Il Genoa è una squadra che gioca disperatamente per la salvezza, per questo motivo gioca come gioca. Ma e è riuscito a portare a casa un punto, non è una critica anche se è difficile giocare contro questa squadra. Abbiamo dato ampiezza nel primo tempo senza profondità. Meritavamo di vincere, ma diamo credito al Genoa che ha fatto la partita che ha voluto fare prendendo il punto che voleva".

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

Serie A Zaniolo-gol al 91', la VAR annulla e poi il rosso: Roma-Genoa 0-0 3 ORE FA