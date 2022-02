Massimiliano Farris, vice-allenatore nerazzurro che ha sostituito in panchina Simone Inzaghi: Napoli-Inter, match valido per la 25a giornata di Serie A, si é concluso 1-1 allo Stadio Maradona. Al gol di Insigne su rigore ha risposto Dzeko ad inizio ripresa ( LE PAGELLE ). Qui di seguito le parole di, vice-allenatore nerazzurro che ha sostituito in panchina Simone Inzaghi:

"Il secondo tempo la dice lunga sulla mentalità di questa squadra. Nel primo tempo ci hanno messo sotto, hanno trovato un grandissimo entusiasmo spinti da un grande pubblico. Siamo stati bravi a cercare di vincerla spegnendo la loro volontà e l'entusiasmo dei tifosi. Va bene il punto però abbiamo creato anche i presupposti per vincerla. Noi avevamo giocato il derby e la Coppa Italia, loro hanno avuto tutta la settimana per preparare il match. Non discutiamo il rigore, noi siamo stati bravi a riprenderla anche con un'ottima gestione del pallone".

Ad

Sul centrocampo e i prossimi impegni

Serie A Napoli-Inter 1-1, pagelle: Osimhen travolgente, de Vrij ingenuo 29 MINUTI FA

"Le assenze di Barella e Brozovic ci agevolano per le rotazioni, visto che riposeranno prima uno e poi l'altro. Dumfries è arrivato da un altro campionato ed è stato etichettato come un giocatore in difficoltà, invece il ragazzo si è applicato nella lingua, negli schemi e nel voler personalizzare i suoi movimenti".

Sui cambi tardivi

"La squadra stava gestendo bene. Poi con lo staff valutiamo sempre le situazioni. Sanchez ha aspettato almeno cinque minuti prima di entrare, però penso che la condotta della squadra sia stata sempre quella giusta".

Su Lautaro

"Il talento c'è, il tempo è dalla sua anche perché è un '97. Ora si ritrova in una posizione importante dentro l'Inter, che si è meritato. Penso che la sua forza sia la capacità di colpire in acrobazia. Avrà tempo per affinare il feeling con Dzeko ma il tempo è dalla sua, è uno dei nostri capitani in campo".

Allegri: "Scudetto? Inter, Napoli e Milan troppo lontane"

Serie A Napoli-Inter 1-1, moviola: de Vrij su Osimhen, il rigore c'è 2 ORE FA