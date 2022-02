Napoli-Inter, match valido per la 25a giornata di Serie A, si é concluso 1-1 allo Stadio Maradona . Al gol di Insigne su rigore ha risposto Dzeko ad inizio ripresa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

--- Le pagelle del Napoli ---

Victor OSPINA 6 - Non può nulla sul gol di Dzeko, per il resto spettatore non pagante

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Tantissimo movimento senza palla e grande attenzione in difesa

Kalidou KOULIBALY 7 – Argina Dumfries con interventi puntuali e a volte anche spettacolari. Dopo Osimhen, Spalletti ritrova un altro top player: il senegalese sarà fondamentale in questo ultimo scorcio di stagione

Amir RRHAMANI 6,5 - Ci mette più di una pezza su Dzeko e annulla, di fatto, Lautaro

Mario RUI 5,5 - Si perde Lautaro in occasione dell'1-1: errore marchiano

Fabian RUIZ 6,5 - Si muove con rapidità e intelligenza tra le linee, provando tante incursioni per vie centrali. Nel secondo tempo si spegne un po' (dal 74' ANGUISSA 6 - Con il suo ingresso il Napoli guadagna centrimetri e muscoli, ma perde qualità)

Stanislav LOBOTKA 6,5 - Se Calhanoglu non brilla è solamente grazie a lui: è l'ombra del turco al Maradona

Piotr ZIELINSKI 6 – Colpisce il palo esterno con un gran tiro da fuori area: acuti a intermittenza (dal 90' JESUS S.V.)

Matteo POLITANO 6 - Sfortunato contro la sua ex squadra: all'andata era assente causa Covid, oggi si fa male quasi subito al polpaccio (Dal 26' ELMAS 5,5 - Approccio confuso alla gara, con tante letture sbagliate)

Victor OSIMHEN 7 - Semina il panico nella retroguardia nerazzurra attaccando con velocità la profondità, sempre sul filo del fuorigioco. Una giocata in anticipo su de Vrij vale il rigore, crea tantissimo per i compagni per tutto il match. Gli manca solo il gol (dall'84' MERTENS S.V.)

Lorenzo INSIGNE 7 - Con il gol dal dischetto supera Sua Maestà Maradona nella classifica marcatori del Napoli. Poco dopo sfiora la doppietta con una mezza rovesciata: scatenato (dall'84' OUNAS S.V.)

All. Luciano SPALLETTI 6,5 - Approccio alla partita da grande squadra con mezz'ora ad alta intensità, ma manca il raddoppio per sbavature sottoporta. Nel finale i cambi non danno l'effetto sperato.

Lorenzo Insigne esulta dopo il gol su rigore in Napoli-Inter - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle dell'Inter ---

Samir HANDANOVIC 7 - Intuisce l'angolo battezzato da Insigne sul rigore, ma non ci arriva. Nella ripresa si supera con un intervento di piede su Osimhen e sbarrando la strada a Elmas a tu per tu con il macedone

Milan SKRINIAR 5,5 – Più impreciso del solito, Insigne e Osimhen fanno quel che vogliono nel primo tempo

Stefan DE VRIJ 5 - Un suo intervento ingenuo su Osimhen causa il rigore in avvio: in generale atteggiamento superficiale in marcatura. Trova l'equilibrio nell'ultima mezz'ora

Federico DIMARCO 5,5 - Male nel primo tempo, meglio nella ripresa: lui ci mette sempre il cuore, ma l'assenza di Bastoni si sente (dal 90' D'AMBROSIO S.V.)

Denzel DUMFRIES 6,5 - E' il più pericoloso dei suoi nel primo tempo. Nella ripresa rallenta e si dedica ai compiti di copertura

Nicoló BARELLA 6 - Spalletti gli costruisce una gabbia intorno: raramente riesce a uscirne

Marcelo BROZOVIC 6 - Cresce col passare dei minuti. Apporto come di consueto silenzioso, ma determinante per guadagnare metri su metri nella ripresa

Hakan CALHANOGLU 5,5 - Prestazione deludente: si perde per lunghi periodi inglobato dal pressing e dalla fisicità della mediana partenopea (dall'82' VIDAL S.V.)

Ivan PERISIC 6 - Partita di sacrificio: dà sempre una mano in ripiegamento sulla sinistra, più di una volta con scatti di 30/40 metri

Lautaro MARTINEZ 5 - Continua il momento no dell'argentino: in campionato non va a segno da 389 minuti. Entra nell'azione dell'1-1 con il cross decisivo, troppo poco per la sufficienza (dall'82' SANCHEZ S.V.)

Edin DZEKO 7 - L'area piccola è il suo habitat naturale: punisce il flipper di Koulibaly e Di Lorenzo piazzando il pari dopo 50 secondi nella ripresa. L'Inter si aggrappa alle spalle della torre di Sarajevo nel momento più delicato della stagione

All. FARRIS 6 (Simone INZAGHI squalificato) – Primo tempo troppo timido soprattutto in fase difensiva, Dzeko suona la carica dopo l'intervallo. Alla fine l'Inter esce con un punto da una potenziale partita-trappola: i problemi di concentrazione, già evidenziati nel derby, sono, però, da risolvere. Al più presto.

Esultanza di gruppo per gol di Dzeko in Napoli-Inter - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

