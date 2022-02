Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TORINO

Data e ora: Venerdì 18 febbraio, ore 20:45

BONUCCI OUT, BELOTTI IN PANCHINA

Allegri medita a qualche piccolo cambio con vista Champions. Pronti Alex Sandro, Arthur e Cuadrado, che gioca terzino. Zakaria mezz'ala. Bonucci non convocato per un fastidio muscolare. Nel Torino Lukic e Mandragora in mezzo, Pjaca favorito su Pobega. Belotti va in panca, gioca Sanabria.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-EMPOLI

Data e ora: Sabato 19 febbraio, ore 15:00

QUAGLIARELLA CON CAPUTO, HENDERSON TREQUARTISTA

Giampaolo prosegue con l'ossatura base della sua Samp. Unica novità Quagliarella come partner di Caputo. Nell'Empoli Henderson con Bajrami e Pinamonti, fuori Cutrone. Asllani sempre in regia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-VERONA

Data e ora: Sabato 19 febbraio, ore 18:00

PELLEGRINI OK, DEPAOLI IN VANTAGGIO SU FARAONI

Mourinho, senza Mancini e Ibanez, torna alla difesa a quattro. Pellegrini trequartista, Zaniolo piú esterno. Nel Verona solito modulo e soliti interpreti: unico dubbio a destra, dove Depaoli resta in vantaggio su Faraoni.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-MILAN

Data e ora: Sabato 19 febbraio, ore 20:45

DUBBIO VERDI, MESSIAS DAL 1'

Nicola non stravolge la Salernitana. In dubbio Ribery, che al massimo andrá in panchina. Anche Verdi si é fermato in allenamento. Djuric davanti, supportato da Perotti e Bonazzoli. Nel Milan Kessié ancora in panchina, a destra gioca messias, davanti Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ATALANTA

Data e ora: Domenica 20 febbraio, ore 12:30

PIATEK CONFERMATISSIMO, FUORI BOGA

Italiano sceglie ancora Piatek come prima punta, con Gonzalez e Saponara favoriti come esterni. Rientrano Bonaventura e Torreira. Nell'Atalanta possibile riposo per Boga: Pasalic e Malinovskyi in appoggio a Muriel.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-GENOA

Data e ora: Domenica 20 febbraio, ore 15:00

HENRY DAL 1', EKUBAN A DESTRA

Zanetti continua a dar fiducia ad Henry come punta. Johnsen favorito per sostituire Okereke. Nel Genoa Criscito dietro, Rovella in mezzo, Ekuban a destra. In attacco sempre Mattia Destro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SASSUOLO

Data e ora: Domenica 20 febbraio, ore 18:00

DIMARCO E GAGLIARDINI DAL 1', RIECCO SCAMACCA E RASPADORI

Simone Inzaghi cambia qualcosina dopo il ko con il Liverpool. Dimarco dietro, Gagliardini al posto di Brozovic squalificato, davanti Sanchez favorito su Lautaro. Nel Sassuolo Traoré mezz'ala, davanti Scamacca e Raspadori rientrano dopo la squalifica.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-LAZIO

Data e ora: Domenica 20 febbraio, ore 20:45

UDOGIE IN DUBBIO, DENTRO CATALDI E BASIC

Cioffi con il dubbio Udogie, uscito malconcio dal Bentegodi. Dovrebbero essere Molina e Soppy gli esterni. Beto dal 1'. Nella Lazio da valutare il febbricitante Immobile. Cataldi e Basic al posto degli squalificati Luis Alberto e Leiva.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-NAPOLI

Data e ora: Lunedì 21 febbraio, ore 19:00

PAVOLETTI E KEITA SI CANDIDANO, OSIMHEN GIOCA

Mazzarri ha un solo dubbio davanti, dove Keita, Pavoletti e Pereiro si giocano una maglia accanto a Joao Pedro. Ceppitelli per l'infortunato Lovato. Nel Napoli Osimhen dal 1', Anguissa in mediana, Elmas al posto di Politano.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SPEZIA

Data e ora: Lunedì 21 febbraio, ore 21:00

SORIANO IN MEDIANA, MANAJ CONFERMATO

Mihajlovic rilancia Barrow nel tridente e arretra Soriano in mediana al posto dello squalificato Svanberg. Binks dietro. Nello Spezia Sala e Kiwior a centrocampo, Manaj preferito a Nzola.

