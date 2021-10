Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Serie A Suning valuta l'Inter un miliardo: Pif frena, niente intesa UN' ORA FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

Probabili Formazioni Spezia-Salernitana

Data e ora: Sabato 16 ottobre, ore 15:00

RECUPERA MAGGIORE, SIMY CON DJURIC

Motta con tantissimi indisponibili. Difficile recupero per Reca e Amian, più chance per Erlic. In mezzo rientrano Maggiore e Kovalenko. Bastoni squalificato, Bourabia fuori due mesi. Nella Salernitana Bonazzoli, Gondo e Ribery sono a serio rischio forfait. Possibile la coppia di giganti Simy-Djuric.

Probabili Formazioni Lazio-Inter

Data e ora: Sabato 16 ottobre, ore 18:00

IMMOBILE OK, CORREA AFFATICATO

Sarri recupera Immobile e lo schiera titolare. Dietro duello tra Radu e Patric per sostituire Acerbi. Nell’Inter in forte dubbio Correa, affaticato in Nazionale. Perisic e Darmian gli esterni.

Probabili Formazioni Milan-Verona

Data e ora: Sabato 16 ottobre, ore 20:45

DUBBIO CALABRIA, CONFERMATO SIMEONE

Pioli, senza Maignan ed Hernandez, schiera Tatarusanu e Ballo-Touré. In dubbio Calabria, pronto Kalulu. Ibra non recupera, dubbio in mezzo tra Kessie e Bennacer. Nel Verona rientra Veloso, che si gioca una maglia con Bessa. Barak e Caprari sostengono Simeone.

Probabili Formazioni Cagliari-Sampdoria

Data e ora: Domenica 17 ottobre, ore 12:30

DA VALUTARE NANDEZ, DAMSGAARD KO

Mazzarri dovrà valutare Nandez, che rientra solo venerdì dagli impegni con la Nazionale: pronto Zappa. Davanti Keita e Joao Pedro. Nella Sampdoria si è fatto male Damsgaard: possibile dirottamento di Candreva a sinistra, con Depaoli a destra. In attacco Caputo e Quagliarella.

Probabili Formazioni Empoli-Atalanta

Data e ora: Domenica 17 ottobre, ore 15:00

RICCI E PINAMONTI CI PROVANO, PASALIC E LOVATO TITOLARI

Andreazzoli deve fare i conti con i problemi avuti da Ricci e Pinamonti: se non recuperano giocano Stulac e Mancuso. Tonelli disponibile, ma Viti favorito per una maglia da titolare. Nell’Atalanta ko Gosens, Djmsiti e Pessina, oltre al lungodegente Hateboer. Lovato dietro, Pasalic sulla trequarti con Malinovskyi. Muriel inizia in panchina.

Probabili Formazioni Genoa-Sassuolo

Data e ora: Domenica 17 ottobre, ore 15:00

CRISCITO OK, RASPADORI DAVANTI

Ballardini ritrova Destro e Caicedo, ma solo uno giocherà titolare. Si temeva un lungo stop per Criscito, ma è già rientrato in gruppo. In mezzo Badelj e Touré. Nel Sassuolo Raspadori prima punta (favorito su Defrel e Scamacca), Toljan a destra.

Probabili Formazioni Udinese-Bologna

Data e ora: Domenica 17 ottobre, ore 15:00

PUSSETTO RECUPERATO, ARNAUTOVIC C’É

Molina tornerà tardi dagli impegni con la Nazionale e andrà in panchina. Larsen a destra, Udogie a sinistra. In attacco in tre per due maglie: Deulofeu, Pussetto e Beto. Nel Bologna dovrebbe farcela Arnautovic. Sansone e Orsolini in panchina, Bonifazi out per un infortunio muscolare.

Probabili Formazioni Napoli-Torino

Data e ora: Domenica 17 ottobre, ore 18:00

POLITANO FAVORITO SU LOZANO, BELOTTI IN PANCHINA

Spalletti ha tutti i titolari a disposizione. Unico ballottaggio quello tra Politano e Lozano, con il primo favorito. Al momento indisponibili i soli Ounas e Lobotka. Belotti ok nel Torino, ma in ritardo ovvio di condizione: andrà in panchina. Pobega dovrebbe recuperare, Mandragora in regia.

Probabili Formazioni Juventus-Roma

Data e ora: Domenica 17 ottobre, ore 20:45

DYBALA E MORATA PER LA CHAMPIONS, ABRAHAM NON CE LA FA

Allegri rivede Dybala e Morata, che però al massimo andranno in panchina. Più probabile una convocazione per la gara di Champions. Da valutare tutti i sudamericani, che rientreranno venerdí. In attacco possibile coppia Chiesa-Kulusevski. Nella Roma nulla di grave per Abraham, che però dovrebbe dare forfait: nel caso gioca Shomurodov. Ok Pellegrini, ko Smalling.

Probabili Formazioni Venezia-Fiorentina

Data e ora: Lunedì 18 ottobre, ore 20:45

ROMERO SUBITO TITOLARE, DA VALUTARE MILENKOVIC

Zanetti lancia subito il neo arrivato Romero in porta. A sinistra ecco Haps, in attacco Aramu, Okereke e Henry si giocano due maglie. Nella Fiorentina tridente Callejon, Vlahovic, Gonzalez, mentre Terracciano sostituisce l’infortunato Dragowski. Qualche dubbio su Milenkovic, tornato claudicante dallla Nazionale.

Fantacalcio: i consigli per la 8a giornata di Serie A

Serie A Venezia-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche UN' ORA FA