Grande attesa per Roma-Napoli, uno dei due big match della nona giornata di Serie A (l'altro è Inter-Juventus, in programma a San Siro alle 20.45). All'Olimpico, con calcio d'inizio alle ore 18, si affrontano i giallorossi di José Mourinho, reduci dalla figuraccia rimediata in settimana in Conference League contro i norvegesi del Bodo Glimt, e gli azzurri di Luciano Spalletti che si presentano all'appuntamento a punteggio pieno. In caso di successo anche contro i capitolini, il Napoli tornerebbe da solo al comando della classifica e centrerebbe la migliore partenza di sempre nella sua storia. Arbitra l'incontro Davide Massa della sezione di Imperia.

Roma-Napoli: le formazioni ufficiali

Serie A Mourinho spalle al muro: col Napoli è già ultima spiaggia? 8 ORE FA

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti.

ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia.

Mou: "Friedkin hanno ricevuto tanta m..., ma io non sono str*****"

Serie A Spalletti: "Roma non sarà mai mia nemica, Osimhen meglio di Mbappè" IERI A 13:25