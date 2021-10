Napoli-Legia Varsavia, match valido per la terza giornata del Girone C di Europa League 2021-2022 andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona, si è concluso sul punteggio di 3-0: di Insigne, Osimhen e Politano i gol della squadra allenata di Luciano Spalletti che centra così il primo successo europeo della stagione. Grazie a questa vittoria il Napoli sale a quota 4 in classifica, a pari punti con il Leicester e a -2 dal Legia capolista. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 - Partita da spettatore non pagante, viene salvato dal palo sulla conclusione di Emreli.

Giovanni DI LORENZO 6 - Dietro ha poco lavoro da sbrigare, prova quindi a trasformarsi in attaccante aggiunto spingendo con buona continuità macinando chilometri.

Kostas MANOLAS 6,5 - Attento e concentrato, provvidenziale quando si immola sulla conclusione di Muci nel primo tempo. Costretto a uscire a metà ripresa per infortunio.

dal 72' Matteo POLITANO 7 - Entra e mette subito sul destro di Insigne la palla dell'1-0. Impatto super sulla partita, va vicino al gol con un diagonale a incrociare e poi completa l'opera con un gran gol. Il tutto in poco più di 20 minuti, niente male.

Kalidou KOULIBALY 6,5 - Sicuro nelle chiusure, autorevole con la palla al piede. Altra prova positiva del senegalese che concede pochissimo agli attaccanti del Legia.

Juan JESUS 6 - Diligente sulla corsia di sinistra, rimedia subito un cartellino giallo che rischia di condizionare la sua prova ma è bravo a non perdere la bussola.

Zambo ANGUISSA 6 - Solito prezioso lavoro di rottura in mezzo al campo, prova a farsi vedere anche in avanti. Spalletti lo preserva dopo quasi un'ora di gioco.

dal 57' Fabian RUIZ 6- Si piazza lì in mezzo e guarda caso il fortino del Legia inizia a vacillare. Intensità e distribuzione lucida del pallone.

Diego DEMME 6 - Detta i ritmi a centrocampo e va vicino al gol a inizio ripresa con un bel destro che sibila vicino all'incrocio dei pali.

Eljif ELMAS 6 - Non fa cose straordinarie ma tatticamente è molto utile: Spalletti lo piazza sulla sinistra nella ripresa e i polacchi non escono più.

Hirving LOZANO 6 - Sfiora il gol nel primo tempo, si propone con buona continuità sulla corsia di destra.

dal 57' Victor OSIMHEN 7 - Straripante, è in un momento in cui gli riesce davvero tutto. Il gol del 2-0 è un concentrato di tecnica e velocità. Fondamentale il suo ingresso.

Dries MERTENS 6,5 - Buona partita: si muove molto, cerca il dialogo con i compagni e va vicino al gol in almeno un paio di occasioni. In crescita.

dal 72' Andrea PETAGNA 6 - Entra e tocca pochissimi palloni. Va al tiro sia con il sinistro che con il destro, ma non inquadra lo specchio della porta.

Lorenzo INSIGNE 7,5 - Si vede che ha voglia di riscattarsi dopo il rigore sbagliato contro il Torino e ci riesce alla grande: sblocca il risultato con una prodezza che coincide con il suo primo gol su azione in stagione. Confeziona anche l'assist per il raddoppio di Osimhen.

dall'81' Amir RRAHMANI s.v. - Entra nei minuti finali quando ormai la partita è in ghiaccio: ingiudicabile.

All.: Luciano SPALLETTI 6,5 - La prima vittoria in Europa League è sofferta ma del tutto meritata. Vince la partita grazie ai cambi nella parte finale del match. Buona gestione delle forze.

Le pagelle del Legia Varsavia

(3-5-2): Miszta 6; Jedrzejczyk 6, Wieteska 5, Nawrocki 5,5; Johansson 5,5, Josué 5, André Martins 6 (dal 77' Kharatin s.v.), Luquinhas 6 (dal 71' Kastrati s.v.), Mladenovic 5,5; Rafael Lopes 5 (dal 59' Slisz 5,5), Muci 6 (dal 71' Emreli 6,5). All.: Michniewicz 5,5.

