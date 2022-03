Probabili formazioni

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ranieri; Radovanovic, L. Coulibaly; Kastanos, Bonazzoli, Verdi; Djuric. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: M. Coulibaly, Mousset, Perotti, Strandberg, Veseli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Brekalo, Pjaca; Belotti. All. Juric

Squalificati: Pobega

Indisponibili: Djidji, Edera, Fares, Pellegri, Praet, Sanabria

Dove vedere Salernitana-Torino in tv e streaming

La sfida Salernitana-Torino verrà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Torino ha vinto tutti e tre i precedenti in Serie A contro la Salernitana, segnando complessivamente 15 reti, una media di cinque a partita.

Il Torino ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide contro la Salernitana tra Serie A e B; inoltre, i piemontesi hanno segnato in media tre reti nelle ultime tre gare contro i campani tra queste due competizioni, dopo essere rimasti a secco di gol in tutte le quattro precedenti.

Il Torino non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di campionato contro l’ultima squadra in classifica a inizio giornata (2N, 3P); il successo più recente contro queste avversarie infatti è datato 3 marzo 2019, 3-0 contro il Chievo (con reti di Belotti, Rincón e Zaza).

Nessuna squadra attualmente in Serie A attende da più turni il successo interno rispetto alla Salernitana, 10 (come il Venezia): dopo sei sconfitte consecutive infatti i campani hanno pareggiato tutte le ultime quattro - l’ultima squadra campana che ha registrato più “X” di fila in casa nella competizione è stata il Napoli, che arrivò a sei tra febbraio e maggio 1972.

Il Torino non è andato a segno in otto delle ultime 11 trasferte di Serie A: da inizio ottobre nessuna squadra ha fatto peggio dei granata nei cinque grandi campionati europei (otto partite esterne senza reti anche per l’Osasuna).

Salernitana e Torino sono due delle tre squadre (oltre all’Empoli) che non hanno ottenuto neanche un successo in Serie A da inizio febbraio; quella piemontese in generale è quella che ha ottenuto meno punti nella competizione in questo periodo (appena tre).

Nessuna squadra ha una percentuale di lanci lunghi riusciti più alta della Salernitana in questa Serie A: ben 139 su 452 infatti sono andati a buon fine (il 31%, come per l’Inter, che però ne ha tentati 211 in meno).

Solo il Barcellona (8.8) pressa di più del Torino (9.2) in termini di passaggi concessi in media agli avversari per azione difensiva (o PPDA) nei cinque grandi campionati europei in corso, mentre solo Brest (16.8) e Union Berlino (16.5) hanno una media più alta della Salernitana (16.1).

Tutti e tre i gol segnati di testa dalla Salernitana in questa Serie A sono stati realizzati da Milan Djuric: l’attaccante bosniaco è infatti uno dei giocatori nei cinque grandi campionati europei in corso che hanno realizzato il 100% delle marcature della propria squadra con questo fondamentale, insieme a Beto dell’Udinese (sempre tre) e Daniel James del Leeds (due).

Andrea Belotti (96 reti fin qui) è a soli due gol dall’eguagliare Francesco Graziani (98) al 2° posto dei migliori marcatori nella storia del Torino in Serie A, in prima posizione Paolo Pulici con 134 reti. Il classe ’93 ha però segnato solo due gol nelle ultime 10 sfide contro squadre neopromosse in Serie A, dopo averne realizzati sei nelle 10 precedenti contro queste formazioni.

