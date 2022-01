Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-1-1): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribéry; Simy. All. Colantuono

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capezzi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Kechrida, Ruggeri, Strandberg

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti

Squalificati: Caldara, Tessmann

Indisponibili: Ebuehi, Fiordilino

Salernitana-Venezia, dove vederla in tv e streaming

La sfida Salernitana-Venezia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22.

Statistiche Opta

La Salernitana è imbattuta contro il Venezia in Serie A, grazie a due vittorie e un pareggio: tra le squadre contro cui i campani non hanno mai perso in Serie A solamente contro il Bari (quattro) hanno disputato più gare.

L’unico precedente tra Salernitana e Venezia in casa dei campani in Serie A risale al 1998, quando la squadra ospitante vinse 1-0 con autogol di Bilica.

La Salernitana ha perso senza segnare le ultime quattro gare di campionato: l’ultima squadra che non ha realizzato reti in cinque partite di fila in Serie A è stata la Fiorentina, tra aprile e maggio 2019.

La Salernitana ha perso tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A: l’ultima squadra a fare peggio è stata la SPAL nel giugno 2020 (sei).

Dopo aver ottenuto due successi consecutivi, contro Roma e Bologna, il Venezia ha guadagnato solamente due punti nelle ultime sei partite di Serie A, mancando l’appuntamento con il gol due volte, tante quante nelle precedenti 11 gare.

Il Venezia ha mancato l’appuntamento con il gol cinque volte in trasferta in questo campionato, meno solo del Cagliari (sei) – la Salernitana invece non ha segnato in sei gare casalinghe, più di ogni altra squadra nella Serie A 2021/22.

La Salernitana ha realizzato 11 gol in 18 partite in questo campionato: tutte le ultime tre squadre con 11 o meno reti a questo punto del campionato sono poi retrocesse (Livorno 2009/10, Empoli 2016/17 e Benevento (2017/18).

Nessuna squadra ha subito meno gol di testa rispetto al Venezia in questo campionato, solamente uno sulle 34 reti concesse – la Salernitana invece ha realizzato una sola marcatura con questo fondamentale, solo lo Spezia ha fatto peggio.

Federico Bonazzoli ha realizzato due degli ultimi tre gol della Salernitana in campionato, dopo averne segnato solo uno dei precedenti sette: tutte le sue tre marcature, tuttavia, sono arrivate in trasferta (una contro il Venezia) – l’ultimo gol in casa risale al dicembre 2020.

Tre dei sei gol in trasferta del Venezia sono stati realizzati da David Okereke; la sua ultima rete in Serie A è arrivata a novembre contro il Bologna – lui e Federico Bonazzoli sono i due giocatori che hanno realizzato in percentuale più reti esterne della propria squadra in questo campionato (50%).

