Sampdoria-Milan, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Ferraris di Genova lunedi 23 agosto alle ore 20.45.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Chabot, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Adrien Silva

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic, Kessie

Sampdoria-Milan, dove vederla in tv e streaming

La sfida Sampdoria-Milan verrà trasmessa da DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre).

Statistiche Opta

Il Milan ha vinto le ultime due gare esterne contro la Sampdoria in Serie A ed è riuscito solo una volta a battere i blucerchiati in trasferta per almeno tre gare di fila, nel 1968 (serie arrivata a quattro).

Dopo aver vinto le prime due gare all’esordio stagionale in Serie A contro la Sampdoria, il Milan ha perso due delle successive tre sfide (1N), inclusa la più recente (0-1, agosto 2012).

La Sampdoria ha perso le ultime tre partite d'esordio stagionale in campionato, restando sempre a secco di gol nel parziale; i blucerchiati non hanno mai perso quattro gare di debutto stagionale di fila in Serie A nella loro storia.

Il Milan ha pareggiato solo una delle ultime 15 partite al debutto stagionale in Serie A: 2-2 nel settembre 2011 contro la Lazio (8V, 6P).

Il Milan ha perso quattro delle ultime cinque gare d’esordio stagionale in Serie A in trasferta (1V), dopo una striscia di 14 match da imbattuto fuori casa (10V, 4N).

La Sampdoria ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol, è da marzo 2015 che non infila tre successi di fila in Serie A mantenendo sempre la porta inviolata.

Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite di campionato, l’ultima volta che ha registrato almeno sei clean sheet di fila in Serie A risale al febbraio 1994 (nove in quel caso con Fabio Capello alla guida).

Fabio Quagliarella ha segnato otto reti nel mese di agosto in Serie A, come David Trezeguet e Antonio Di Natale - con una rete eguaglierebbe il miglior marcatore nella storia della competizione in questo mese: Marek Hamsik (nove).

La prossima sarà la 150ª presenza nei Top-5 campionati europei per Ante Rebic: la Sampdoria è una delle due squadre (con il Napoli) contro cui il giocatore del Milan ha servito più di un assist in campionato (due).

Olivier Giroud potrebbe diventare il 15º marcatore francese differente nella storia del Milan in Serie A: i rossoneri sono già la squadra con più giocatori di questa nazionalità in gol nella competizione.

