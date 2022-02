Succede di tutto al Mapei Stadium: al termine di un match a ritmi indiavolati, Sassuolo e Roma si spartiscono la posta. Abraham, a fine primo tempo, porta in vantaggio i giallorossi su rigore assegnato per un "mani" in area di Chiriches. Nella ripresa si scatena Traoré, che prima propizia l'autorete di Smalling (con tremenda gaffe di Rui Patricio) poi raddoppia. Ma al 94' arriva il 2-2. Mourinho che, dunque, non riesce a restare agganciato al secondo posto salendo solamente a 40 punti, certificando quindi il +2 della Lazio. A Dionisi sfugge invece la vittoria all'ultimo respiro, restando in dodicesima posizione a quota 30. Un successo che manca, or,ai, in casa neroverde, da quattro turni.

Cristante esulta per il gol in Sassuolo-Roma - Serie A 2021/2022 Credit Foto Imago

Ad

Il tabellino

Serie A Mourinho: "Perticone? Mi hanno detto che è scarsissimo..." UN GIORNO FA

SASSUOLO-ROMA 2-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (80' Ayhan), Maxime Lopez, Matheus Henrique (67' Harroui); Berardi (84' Ceide Konradsen), Defrel (80' Tressoldi), Traoré. All.: Dionisi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (77' Veretout), Smalling, Kumbulla; Karsdorp (83' Carles Pérez), Pellegrini, Sérgio Oliveira (69' Cristante), Mkhitaryan, Viña (76' Maitland-Niles); Afena-Gyan (69' Shomurodov), Abraham. All.: Mourinho.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.

Gol: 45'+1 rig. Abraham (R), 47' aut. Smalling (S), 73' Traoré (S), 90'+4 Cristante (R).

Assist: Berardi (S, 2-1), Veretout (R, 2-2).

NOTE - Recupero: 2+6. Espulso: 78' Ferrari (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Mancini, Berardi, Maxime Lopez, Kumbulla.

La cronaca della partita in 15 momenti chiave

6' - BERARDI DALLA DISTANZA! Rui Patricio, con la palla che gli rimbalza davanti, respinge senza azzardare la presa.

7' - GOL ANNULLATO AL SASSUOLO CON TRAORE! Dopo una prima conclusione dell'ivoriano, la palla gli ritorna dopo una carambola su Mancini. Traoré insacca da posizione ravvicinata sul primo palo, ma dopo aver stoppato la sfera col braccio.

Mancini-Traore Credit Foto Getty Images

12' - BERARDI! Ancora lui! Sinistro a giro dal limite che sfiora l'incrocio dei pali dopo una discesa a campo aperto di Maxime Lopez!

14' - AFENA-GYAN A TU PER TU CON CONSIGLI! Grandissima uscita del portiere neroverde sul rasoterra del giovane attaccante ghanese della Roma!

30' - ABRAHAM IN SPACCATA SU PALLA DALLA MANCINA DI VIÑA! Palla alato di pochissimo e Roma vicina al vantaggio.

33' - GOL ANNULLATO ALLA ROMA CON ABRAHAM! Sugli sviluppi di una punizione di Mkhitaryan e un tentativo di deviazione sottoporta di Smalling, arriva la deviazione vincente da metri zero dell'ex Chelsea. E' fuorigioco, ma da parte dell'ex Manchster United.

45'+1 - GOL DELLA ROMA CON ABRAHAM SU RIGORE! Penalty assegnato per un fallo di mano di Chiriches su cross dalla sinistra di Matias Viña. Conclusione centrale che spiazza comunque Consigli. L'inglese - al primo penalty in carriera - va a ringraziare il primo rigorista della squadra Sérgio Oliveira per la gentile concessione.

Tammy Abraham Credit Foto Getty Images

47' - AUTORETE DI SMALLING SUL CROSS DI TRAORE: MA CHE GAFFE DI RUI PATRICIO! Lungolinea di Kyriakopoulos per l'ivoriano che scatta sul filo del fuorigioco e, col mancino, prova a crossarla al centro. A quel punto, arriva la deviazione di Smalling che, comunque, non giustifica l'intervento in presa a terra del portiere portoghese, che mette male i guantoni e sbuccia il pallone, terminato in fondo al sacco.

L'esultanza di Traore Credit Foto Getty Images

67 - TRAORE MANDA A CALCIARE IN AREA TUTTO SOLO FRATTESI! Diagonale totalmente impreciso dell'ex Monza: che chance sprecata per il Sassuolo!

73' - GOL DEL SASSUOLO CON TRAORE! Questa volta il gol è tutto suo: sinistro a giro di Berardi in cross, stop in area e destro imparabile dell'ivoriano, che si beve un distratto Karsdorp e mette alle spalle di Rui Patricio: 2-1!

L'esultanza di Traore Credit Foto Imago

78' - SECONDO GIALLO E CARTELLINO ROSSO PER FERRARI, che sbaglia l'anticipo su Abraham e lascia i suoi in inferiorità numerica!

87' - SPONDA IN AREA DI ABRAHAM PER MKHITARYAN! L'armeno calcia alto da ottima posizione.

90'+4 - GOL DELLA ROMA CON CRISTANTE! Angolo battuto sul primo palo Veretout e colpo di testa di Cristante. Tentativo di salvataggio di Maxime Lopez, ma oltre la linea di porta. L'orologio di Guida vibra ed è rete!

Cristante esulta per il gol in Sassuolo-Roma - Serie A 2021/2022 Credit Foto Imago

90'+5 - TRAORE! Ben servito da Tressoldi, calcia fuori misura da ottima posizione! Il Sassuolo sfiora subito il 3-2!

90'+6 - ATTENZIONE A CARLES PEREZ! Bolide da fuori smanacciato da Consigli: Abraham non riesce nel tap in!

Il momento social

MVP

Traoré. Scatenato là davanti. Se il primo gol lo deve condividere col super pasticcio difensivo giallorosso firmato Rui Patricio (per quanto venga ufficialmente assegnata autorete a Smalling), il secondo è tutto suo e pure di pregevole fattura: stop di petto e gol sul cross lungo di Berardi. Da manuale del calcio. A inizio partita, anche un gol annullato (per uno stop col braccio).

Fantacalcio

Promosso: Cristante. Subentrato insieme a Veretout: entrambi trovano il modo di raddrizzare la baracca giallorossa a tempo scaduto.

Bocciato: Rui Patricio. Il suo intervento dull'1-1 sassolese è da calcio oratoriale. Quasi una legge del contrappasso per il pupillo di José Mourinho, dopo Il suo intervento dull'1-1 sassolese è da calcio oratoriale. Quasi una legge del contrappasso per il pupillo di José Mourinho, dopo le parole del tecnico lusitano sulla Serie C nostrana ...

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Coppa Italia Perticone a Mourinho: "In C mi hanno sputato. Rimaniamo sui valori tecnici" 10/02/2022 A 18:42