20:10 Consiglio di Lega straordionario

Ad

Intanto, da remoto, sta per prendere il via un consiglio di Lega straordinario: si deciderà evidentemente cosa farsi di questa giornata.

Serie A Serie A: l'ASL di Torino vieta il Toro a Bergamo. Udinese in dubbio 4 ORE FA

19:53 Bologna-Inter rinviata per Covid

Secondo quello che riporta il Resto del Carlino, la partita fra Bologna e Inter in programma domani alle 12,30 al Dall’Ara non si giocherà. L’ha deciso l’Ausl, dopo ripetuti contatti con il Bologna, giudicando che non c’erano le necessarie condizioni di sicurezza per scendere in campo a causa del focolaio di Covid che ha messo fuori gioco 8 giocatori rossoblù. La decisione è presa e verrà comunicata ufficialmente stasera o domani mattina. Il match sarà rinviato .

19:20 CLAMOROSO: l’ASL 2 Napoli mette in quarantena 3 giocatori già in viaggio per Torino

l’ASL 2 Napoli nord ha disposto lo stop per Zielinski,Lobokta e Rrhamani. I tre infatti sono stati identificati come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni. A comunicarlo è l’ANSA. Dunque i 3, in viaggio con la squadra e in areo, sono bloccati. E adesso? Capolavoro a Napoli dove l’ASL 2 Napoli Nord va di fatto contro l’ASL 1. Mentre la squadra era in volo per Torino dove affronterà la Juventus a seguito di un comunicato in cui l’ASL 1 aveva di fatto lasciato libera scelta alla società . I tre infatti sono stati identificati come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni. A comunicarlo è l’ANSA. Dunque i 3, in viaggio con la squadra e in areo, sono bloccati. E adesso?

19:00 Direttore AUSL Bologna: verso rinvio Bologna-Inter

A causa dell'elevato numero dei contagi da coronavirus, a quanto si apprende, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl di Bologna sta predisponendo un provvedimento affinché non venga disputata la partita Bologna-Inter in programma domani allo Stadio Dall'Ara. "Vengono annullate - fa sapere l'azienda Ausl - tutte le attività agonistiche e di allenamento del Bologna"

Allegri: "Morata resta. Gli ho detto 'Alvaro tu non ti muovi!'"

Calciomercato Gasperini: "Piccoli e Miranchuk restano. Mercato appena aperto" 5 ORE FA