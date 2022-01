l’ASL Città di Torino abbia disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni da oggi, in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina. E’ veramente caos totale in Serie A. Mentre l’ASL 1 di Napoli non prende misure specifiche sulla partenza dei partenopei per la sfida Juventus-Napoli, con al momento 7 positivi al covid tra gli uomini di Spalletti, l'ASL di Torino va in direzione opposta. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport che comunica come

Dunque il Toro ha dovuto prendere atto della decisione dell’autorità sanitaria che è immediatamente esecutiva e il club granata è stato così obbligato ad annullare la partenza per Bergamo, dove domani pomeriggio sarebbe stato in programma il match con l’Atalanta valido per la 20° giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.

E’ un caos totale dunque in A, con alcune autorità locali che non hanno preso questo provvedimento attendendosi alle nuove disposizioni governative, , con alcune autorità locali che non hanno preso questo provvedimento attendendosi alle nuove disposizioni governative, come quella di Napoli , ed altre come quella di Torino che sono andate in direzione contraria. Per altro con lo stesso numero di casi, praticamente. Il bilancio Covid del Toro è di 8 positivi: sei calciatori e due membri dello staff. Negli ultimi cinque giri di tamponi svolti dal club granata, dal 26 dicembre, solo in un caso non erano emerse positività.

