Atalanta-Sampdoria, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 4-0 , frutto delle reti di Pasalic, Koopmeiners (doppietta) e Miranchuk. Un palo per parte, dello stesso Pasalic e di Conti. Gara arbitrata da Simone Sozza di Seregno.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara e per un primo sguardo in ottica fantacalcio.

Ad

Serie A L'Atalanta spezza il tabù casalingo: 4-0 alla Sampdoria 3 ORE FA

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6,5 - Deve lavorare in una sola occasione, su un sinistro fatto partire da Caputo nella ripresa. Ed è un intervento tutt'altro che semplice.

Rafael TOLOI 6,5 - Concentratissimo. Ringhia sugli avversari e molto spesso ha la meglio. Anche se a volte esagera, come in occasione del pestone a Sabiri che gli impedirà di sfidare la Roma per squalifica (dall'88' Giorgio CITTADINI s.v.)

José Luis PALOMINO 6,5 - Cerca quasi sempre l'anticipo e quasi sempre gli va bene. Escludendo una breve fase della ripresa, ha pochi problemi con gli attaccanti doriani.

Marten DE ROON 6,5 - Galleggia tra difesa e centrocampo, dando una mano sia in fase di copertura che di costruzione della manovra.

Hans HATEBOER 7 - Una continua spina nel fianco della difesa doriana. Scambia coi compagni, si sovrappone, va sul fondo, centra. Gran serata (dall'83' Joakim MAEHLE s.v.)

Teun KOOPMEINERS 7,5 - Centrocampista travolgente, uno dei migliori volti nuovi del nostro campionato. Sinistro preciso, una costante voglia di incidere, una doppietta da ricordare. Super giocatore.

Remo FREULER 7 - Gioca in maniera diversa rispetto al solito, più offensivo. E anche lui è un ingranaggio fondamentale dei meccanismi offensivi atalantini, con tanto di assist per l'1-0 di Pasalic.

Davide ZAPPACOSTA 6,5 - Meno presente offensivamente rispetto ad Hateboer, ma anche a sinistra qualche iniziativa non manca (dall'84' Giorgio SCALVINI s.v.)

Matteo PESSINA 7 - A tratti scatenato. Non segna, ma è continuamente coinvolto nella manovra offensiva e porge a Koopmeiners il pregevole assist del raddoppio (dall'83' Giuseppe PEZZELLA s.v.)

Mario PASALIC 7 - Viene schierato all'ultimo perché Malinovskyi dà forfait nel riscaldamento e dopo 6 minuti va subito a segno. Pure lui in palla, colpisce anche un palo.

Jeremie BOGA 6,5 - Imprendibile quando parte palla al piede, sempre frizzante, sempre elettrico. Sfiora il gol con un gran destro a giro (dal 60' Aleksej MIRANCHUK 7 - Torna dall'infortunio, entra nel finale e lascia il segno in maniera più che tangibile: assist per Koopmeiners e poi la perla del 4-0. Bentornato)

All. Gian Piero GASPERINI (in panchina Tullio GRITTI) 7,5 - Funziona praticamente tutto, nonostante le assenze per squalifica e per infortunio. Gara preparata bene, tra un modulo fluido e la libertà concessa ai calciatori di maggior talento.

Mario Pasalic, Atalanta-Sampdoria, Serie A Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Sampdoria

Wladimiro FALCONE 5 - Ne prende quattro, vola a dire di no a Boga, viene salvato dal palo. Esce con il mal di testa.

Alex FERRARI 5 - Il meno peggio dei tre centrali di Giampaolo. In ogni caso, non riesce ad impedire che la barca vada presto a picco (dal 76' Ronaldo VIEIRA s.v.)

Giangiacomo MAGNANI 4,5 - Malissimo. Il doppio errore che porta al vantaggio atalantino macchia sin da subito la sua prestazione. Giampaolo lo toglie tra primo e secondo tempo (dal 46' Maya YOSHIDA 5 - Con lui al centro della difesa cambia poco, se non nulla)

Omar COLLEY 4,5 - In bambola anche lui. Si vede piovere avversari da ogni parte e non riesce minimamente a mettere una pezza.

Andrea CONTI 5,5 - Fischiatissimo dai suoi ex tifosi a ogni pallone toccato, non ha modo di controbattere. Anche se nel finale va vicino al gol: palo.

Morten THORSBY 5 - Un bel tocco in area per Quagliarella nel primo tempo, la solita grinta, ma in mezzo al campo è inglobato nelle sofferenze doriane.

Albin EKDAL 4,5 - Completamente incapace di organizzare la manovra doriana, così come di opporsi a quella atalantina. Rischia di regalare un gol a Boga e si fa ammonire.

Stefano SENSI 5 - Dovrebbe accendere la luce, ma non riesce ad illuminarsi neppure una volta. Non soltanto per colpa sua (dal 46' Tomas RINCON 5,5 - Porta un discreto miglioramento alla manovra. Ma non basta)

Nicola MURRU 4,5 - Soffre le pene dell'inferno contro i vari Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Pessina e Pasalic. Dalla sua parte l'Atalanta affonda costantemente come il burro (dal 68' Tommaso AUGELLO 5,5 - Deve soccombere in un finale senza storia)

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 - Si batte volenterosamente e generosamente, chiede un rigore, ma non è serata. Gioca solo un tempo (dal 46' Abdelhamid SABIRI 5,5 - Si muove, in un paio di occasioni viene abbattuto con le cattive dagli avversari, ma non riesce a calciare)

Francesco CAPUTO 6 - Dopo un primo tempo incolore si sveglia nella ripresa, vedendosi annullare un gol e chiamando Musso a un intervento non semplice. Meglio di nulla.

All. Marco GIAMPAOLO 4,5 - Schiera la Sampdoria a tre dietro, ma è una mossa che non argina lo tsunami avversario. Squadra troppo brutta per essere vera.

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

Serie A L'Atalanta spezza il tabù casalingo: 4-0 alla Sampdoria 3 ORE FA