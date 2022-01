impedire alla squadra la partenza per Bergamo. La sfida tra Atalanta e Torino non si è disputata a causa del focolaio di Coronavirus scoppiato all'interno della rosa allenata da Ivan Juric, con 8 positivi tra il gruppo squadra e lo staff del Toro. Positività che ieri hanno portato l’ASL Città di Torino a sospendere le attività agonistiche del Torino ; e dunque ad

La Lega A però non ha rinviato formalmente la partita, come ormai noto. E dunque l’Atalanta padrona di casa si è regolarmente presentata al Gewiss Stadium. Un blando allenamento in famiglia alla presenza dell’arbitro Giacomelli. Poi la Dea è tornata negli spogliatoi fino alla sospensione del direttore di gara, arrivata come da regolamento dopo un’attesa di 45 minuti rispetto all’iniziale orario d’avvio della gara, le 16:30.

Ad

Alle 17:15 dunque il match è stato dichiarato "sospeso" e ora la la palla passa al Giudice Sportivo che dovrà decidere l'esito.

I giocatori dell'Atalanta svolgono riscaldamento al Gewiss Stadium: vista la mancata disputa di Atalanta-Torino, LaPresse Credit Foto LaPresse

Vittoria a tavolino o replay della partita?

Un'ipotesi è la finestra infrasettimanale 22-23 febbraio. Per questa giornata, sarà quasi certamente la seconda delle opzioni ( il nuovo protocollo riscritto d'emergenza ieri dal Consiglio di Lega non è ancora in vigore oggi ). Il giudice sportivo potrebbe infliggere il 3-0 a tavolino, il Toro a quel punto si appellerebbe certamente alla decisione e visto anche il precedente dello scorso anno di Juventus-Napoli (dove era intervenuta la ASL, come in questo caso), la squadra granata vedrebbe darsi ragione. A quel punto bisognerà trovare una data per rigiocare la partita. Non semplice, in un calendario iper congestionato tra Coppa Italia, impegni europei dell’Atalanta e impegni della Nazionale.

Mourinho: "Non parliamo di partite falsate. Con 3-4 assenti si gioca"

