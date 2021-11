Alessandro Bastoni, Davide Calabria e Ciro Immobile come il resto degli italiani, appassionati di calcio, questa sera saranno davanti alla tv per tifare la Nazionale azzurra, chiamata a difendere il +2 di differenza reti sulla Svizzera contro come il resto degli italiani, appassionati di calcio, questa sera saranno davanti alla tv per tifare la Nazionale azzurra, chiamata a difendere il +2 di differenza reti sulla Svizzera contro l’Irlanda del Nord e in cui il gruppo di Mancini proverà a staccare il pass per Qatar 2022 , evitando l’incubo playoff. I tre nella giornata di sabato hanno lasciato il ritiro di Coverciano per guai fisici di diversa entità che non possono lasciare eccessivamente tranquilli, Inter, Milan e Lazio. Ecco il quadro clinico e i tempi di recupero caso per caso.

Ad

Bastoni non desta preoccupazioni

Qualificazioni Mondiali Europa Italia: anche Calabria e Bastoni ko. Convocato Zappacosta IERI A 12:24

Il centrale nerazzurro è quello che, ad oggi, ha le maggiori chance di essere in campo nel weekend nel delicato match contro la capolista Napoli. Nella giornata odierna Bastoni sarà monitorato dallo staff medico interista, dopo il riacutizzarsi dell’affaticamento agli adduttori e inizierà a svolgere un lavoro personalizzato che, salvo sorprese, gli permetterà di essere in campo domenica alle 18:00 a San Siro contro i partenopei di Spalletti.

Alessandro Bastoni durante Italia-Galles - Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Calabria stirato, rischia un mese di stop

Chi invece rischia di essere costretto ai box per alcune settimane è Davide Calabria. Il laterale milanista ha rimediato uno stiramento al polpaccio che lo terrà sicuramente fuori per gli impegni contro Fiorentina ed Atletico in Champions League, trasferta determinante in cui i rossoneri proveranno a tenere intatte le (minime) chance di qualificazione agli ottavi. Il Diavolo da qui a Natale giocherà ben 9 partite, e l’obiettivo realistico è quello di riaverlo nella prima metà di dicembre quando la squadra di Pioli affronterà nell’ordine Genoa, Salernitana, Liverpool e Udinese.

Immobile e le noie al polpaccio

Meno grave il guaio al polpaccio che ha costretto ad alzare bandiera bianca al numero 17 della Nazionale. Il cannoniere laziale deve far fronte a una lesione di basso grado al polpaccio sinistro, a metà settimana si sottoporrà a nuovi controlli anche se appare altamente improbabile ipotizzare un impiego sabato contro la Juventus e giovedì contro la Lokomotiv Mosca, può probabile un suo ritorno nel posticipo di domenica 28 novembre contro il Napoli.

Mancini: "Non dimentichiamoci quanto fatto quest'estate"

Serie A Abraham: "Secondo Mou devo diventare un mostro" UN GIORNO FA