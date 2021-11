La Nazionale continua a perdere pezzi a un ritmo impressionante, soprattutto in difesa. Dopo Bastoni, infatti, anche Davide Calabria è stato costretto a lasciare il ritiro azzurro a causa di un problema al polpaccio rimediato durante lo spezzone di gara disputato venerdì sera contro la Svizzera all'Olimpico. Anche il terzino del Milan, che farà ritorno a Milanello, salterà l'impegno di Belfast contro l'Irlanda del Nord in programma lunedì 15 novembre. Al suo posto, come anticipato da Sky Sport, il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di convocare Davide Zappacosta: l'esterno destro dell'Atalanta raggiungerà il ritiro azzurro nella serata di sabato.

Anche Bastoni e Biraghi lasciano il ritiro

Bastoni, nemmeno in panchina venerdì sera contro la Svizzera all'Olimpico , aveva invece riscontrato un affaticamento agli adduttori durante il derby di campionato contro il Milan e sembrava avere recuperato, ma evidentemente il problema non si è risolto. All'elenco degli assenti si aggiunge anche il nome di Cristiano Biraghi, che ha lasciato il ritiro per motivi personali. Contro gli elvetici Mancini si era affidato ad Acerbi e Bonucci, supportati sulle fasce da Emerson e Di Lorenzo nel consueto 4-3-3. Le assenze di Bastoni e Calabria rappresentano senza dubbio due problemi in più per il ct in vista della decisiva sfida contro l’Irlanda del Nord.

Mancini: "Sprecato un match point, ma rimaniamo fiduciosi"

