Dopo mesi di attesa, la Lega Calcio ha reso noto le date dei recuperi della 19esima e 20esima giornata di Serie A. Tra queste anche la tanto discussache sarà giocata, partita che non si giocò vista l'assenza del Bologna fermato dall'ASL di zona per i tanti casi covid in squadra. Anche se è ancora in attesa di giudizio l'ultimo ricorso presentato dall'Inter per vincere la gara a tavolino ( udienza prevista per il 13 aprile ). Ci sono le date, mentre bisogna aspettare ancora un po' per avere anche gli orari delle 4 partite riprogrammate.