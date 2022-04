Dall'Ara con l'Inter che sciupa la grana portiere in casa con quanto fosse importante il tocco del numero 10 del Bologna per il gol, domandandosi: se la rete fosse avvenuta direttamente da fallo laterale con Radu che cicca il pallone senza sfiorarlo, sarebbe stata valida la marcatura? Incredibile quanto successo alcon l'Inter che sciupa l'occasione sorpasso e adesso si ritrova senza asterischi in classifica e concon Radu demolito psicologicamente e capitan Handanovic che sarà costretto ad un recupero lampo. L'episodio incriminato accade a dieci minuti dalla fine quando Sansone tocca un pallone lisciato clamorosamente dal portiere romeno. Detto questo, sono in molti soprattutto sui social a chiedersi, domandandosi: se la rete fosse avvenuta direttamente da fallo laterale con Radu che cicca il pallone senza sfiorarlo, sarebbe stata valida la marcatura?

Ad

A far luce su tutti i casi di moviola ci ha pensato Luca Marelli, ex arbitro comasco ed oggi opinionista per Dazn: regolare la prima rete di Arnautovic che si trova in gioco sul cross perfetto di Barrow e senza fallo anche il recupero palla di Soriano su Perisic ad inizio azione. Più curioso il caso della rete vittoria del Bologna con Marelli che spiega: "Non c'è alcun dubbio che Sansone tocchi il pallone prima di oltrepassare la linea di porta. Ma se Sansone non avesse toccato il pallone prima che oltrepassasse la linea di porta, il gioco sarebbe ripreso con un calcio d'angolo per il Bologna (non si può segnare una rete o un'autorete da rimessa laterale). Se invece Radu l'avesse presa con le mani non sarebbe stato rigore ed espulsione ma solo calcio di punizione indiretto e nessuna sanzione disciplinare".

Serie A Inter, sono stati commessi errori nella gestione di Radu? 2 ORE FA

Ma se Sansone non avesse toccato il pallone prima che oltrepassasse la linea di porta, il gioco sarebbe ripreso con un calcio d'angolo per il Bologna.

Psicodramma Inter, Milan a +2: la rovente volata ai Raggi X

Serie A La papera di Radu e non solo: Bologna-Inter, il match in 3' 2 ORE FA