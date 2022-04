Infine il dietrofront. Il punto in 3 partite ha cambiato rapidamente gli scenari di casa Napoli, che vive ore caldissime. L’ultima notizia però è che in sole 24 ore si è passati dal ritiro “a oltranza” al dietrofront. Alcuni quotidiano provano a ricostruire gli scenari che hanno portato a questa decisione. Sul Corriere dello Sport si parla di una telefonata direttamente tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano romano il Napoli “ha riscoperto il senso acuto del disagio e anche quello della paura, ha temuto di poter (dover?) fronteggiare il pericolo di un ennesimo ammutinamento ed ha sposato la linea-Spalletti, che De Laurentiis ha condiviso nel corso di una lunga telefonata, servita per confrontarsi e per rimuovere quell’aut-aut divenuto il terreno di uno scontro senza un domani". Insomma, il potenziale nuovo ammutinamento e la chiacchierata col tecnico avrebbe risolto le cose in casa Napoli. Prima la sconfitta beffarda, poi il ritiro. Poi il comunicato con l’annuncio delle cene . Il punto in 3 partite ha cambiato rapidamente gli scenari di casa Napoli, che vive ore caldissime. L’ultima notizia però è che in sole 24 ore si è passati dal ritiro “a oltranza” al dietrofront. Alcuni quotidiano provano a ricostruire gli scenari che hanno portato a questa decisione. Sul Corriere dello Sport si parla di. Secondo il quotidiano romano il Napoli “". Insomma, il potenziale nuovo ammutinamento e la chiacchierata col tecnico avrebbe risolto le cose in casa Napoli.

Diversa invece la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, che riporta di un acceso confronto, domenica sera in treno, fra Spalletti e il vice presidente Edoardo De Laurentiis. Qui appunto in discussione le modalità di un ritiro che la squadra avrebbe subìto, secondo Spalletti. Le difficoltà a reperire un albergo disponibile in questo periodo in cui Napoli è piena di turisti (con costi che salgono) e la difesa dei giocatori da parte del tecnico hanno portato così a un compromesso.

Un ritiro non ritiro. Nella speranza, evidentemente, in casa Napoli, di provare a ritrovare un po’ di serenità. Quella persa, all’improvviso, come la corsa Scudetto. E dove il cambio piani continuo delle ultime ore, probabilmente, non contribuisce a migliorare le cose. Il ritiro del Napoli è infatti diventato una sorta di ritiro ‘light’, così strutturato: allenamento classico, poi i giocatori rientreranno nelle proprie abitazioni; successivo a quello però un appuntamento per la cena ancora a Castel Volturno, per poi andare a dormire a casa coi propri familiari. Insomma, resta la componente cena che già era stata annunciata nel comunicato , ma i giocatori di fatto potranno tornare a casa.. Nella speranza, evidentemente, in casa Napoli, di provare a ritrovare un po’ di serenità. Quella persa, all’improvviso, come la corsa Scudetto. E dove il cambio piani continuo delle ultime ore, probabilmente, non contribuisce a migliorare le cose.

